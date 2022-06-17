https://tr.sputniknews.com/20220617/lugansk-halk-cumhuriyeti-lideri-pasecnik-suriyeye-tahil-tedarik-etmeye-haziriz-1057556114.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:52+0300
2022-06-17T15:52+0300
2022-06-17T15:52+0300
dünya
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti
tahıl sevkiyatı
suriye
leonid paseçnik
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde açıklama yapan Paseçnik, LHC’nin Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.'Tahıl fazlamız olacak'Paseçnik, “Suriye'ye tahıl da tedarik etmeye hazırız. Suriyeli kardeşlerimize destek olmalıyız. Katılan topraklar dikkate alındığında, cumhuriyetin tahıl ihtiyacının yüzde 100 karşılanacağını ve kesinlikle tahıl fazlası olacağını düşünüyorum, bu tahılı Suriye'ye büyük bir zevkle tedarik edeceğiz” diye konuştu.‘Donbass Cumhuriyetlerinin yönetiminin Şam ile gıda endüstrisi, üretim, teknoloji ve deneyim alışverişi alanında işbirliği yapmanın üzerinde çalıştığına’ dikkat çeken Paseçnik, “(Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’ni tanıdığını duyurması, bizim için çok önemli ve anlamlı bir olay” dedi ve şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220617/peskov-rusya-turkiye-ve-ukrayna-arasinda-tahil-konusunda-temaslar-var-ama-kievin-tutumu-belirsiz-1057548624.html
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ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti, tahıl sevkiyatı, suriye, leonid paseçnik
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde açıklama yapan Paseçnik, LHC’nin Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.
'Tahıl fazlamız olacak'
Paseçnik, “Suriye'ye tahıl da tedarik etmeye hazırız. Suriyeli kardeşlerimize destek olmalıyız. Katılan topraklar dikkate alındığında, cumhuriyetin tahıl ihtiyacının yüzde 100 karşılanacağını ve kesinlikle tahıl fazlası olacağını düşünüyorum, bu tahılı Suriye'ye büyük bir zevkle tedarik edeceğiz” diye konuştu.
‘Donbass Cumhuriyetlerinin yönetiminin Şam ile gıda endüstrisi, üretim, teknoloji ve deneyim alışverişi alanında işbirliği yapmanın üzerinde çalıştığına’ dikkat çeken Paseçnik, “(Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’ni tanıdığını duyurması, bizim için çok önemli ve anlamlı bir olay” dedi ve şöyle devam etti:
“Sadece eski sosyalist kamp ülkeleri tarafından değil, özellikle Suriye olmak üzere yabancı ülkeler tarafından da tanınmaktan çok memnunuz. Suriye halkı ve Suriye hükümeti, Donbass cumhuriyetlerinden gelecek her türlü yardıma güvenebilir. Hayal kırıklığına uğratmayacağız. Her zaman yardım edeceğiz, dostluk ve yardım eli uzatacağız.”