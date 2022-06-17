Türkiye
SON DAKİKA| Putin: Dünyada yaşananlar, Rusya'nın Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın sonucu değil
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220617/lugansk-halk-cumhuriyeti-lideri-pasecnik-suriyeye-tahil-tedarik-etmeye-haziriz-1057556114.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:52+0300
2022-06-17T15:52+0300
dünya
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti
tahıl sevkiyatı
suriye
leonid paseçnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057507845_0:98:2745:1642_1920x0_80_0_0_7f8dc47d5a2688a18149d457e33bf53c.jpg
Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde açıklama yapan Paseçnik, LHC’nin Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.'Tahıl fazlamız olacak'Paseçnik, “Suriye'ye tahıl da tedarik etmeye hazırız. Suriyeli kardeşlerimize destek olmalıyız. Katılan topraklar dikkate alındığında, cumhuriyetin tahıl ihtiyacının yüzde 100 karşılanacağını ve kesinlikle tahıl fazlası olacağını düşünüyorum, bu tahılı Suriye'ye büyük bir zevkle tedarik edeceğiz” diye konuştu.‘Donbass Cumhuriyetlerinin yönetiminin Şam ile gıda endüstrisi, üretim, teknoloji ve deneyim alışverişi alanında işbirliği yapmanın üzerinde çalıştığına’ dikkat çeken Paseçnik, “(Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’ni tanıdığını duyurması, bizim için çok önemli ve anlamlı bir olay” dedi ve şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220617/peskov-rusya-turkiye-ve-ukrayna-arasinda-tahil-konusunda-temaslar-var-ama-kievin-tutumu-belirsiz-1057548624.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057507845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f3a1a357214d96c1abb7f6d1bac548b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti, tahıl sevkiyatı, suriye, leonid paseçnik

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Suriye’ye tahıl tedarik etmeye hazırız

15:52 17.06.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Fotoğraf bankasına girBuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde açıklama yapan Paseçnik, LHC’nin Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

'Tahıl fazlamız olacak'

Paseçnik, “Suriye'ye tahıl da tedarik etmeye hazırız. Suriyeli kardeşlerimize destek olmalıyız. Katılan topraklar dikkate alındığında, cumhuriyetin tahıl ihtiyacının yüzde 100 karşılanacağını ve kesinlikle tahıl fazlası olacağını düşünüyorum, bu tahılı Suriye'ye büyük bir zevkle tedarik edeceğiz” diye konuştu.
‘Donbass Cumhuriyetlerinin yönetiminin Şam ile gıda endüstrisi, üretim, teknoloji ve deneyim alışverişi alanında işbirliği yapmanın üzerinde çalıştığına’ dikkat çeken Paseçnik, “(Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’ni tanıdığını duyurması, bizim için çok önemli ve anlamlı bir olay” dedi ve şöyle devam etti:

“Sadece eski sosyalist kamp ülkeleri tarafından değil, özellikle Suriye olmak üzere yabancı ülkeler tarafından da tanınmaktan çok memnunuz. Suriye halkı ve Suriye hükümeti, Donbass cumhuriyetlerinden gelecek her türlü yardıma güvenebilir. Hayal kırıklığına uğratmayacağız. Her zaman yardım edeceğiz, dostluk ve yardım eli uzatacağız.”

Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında tahıl konusunda temaslar var, ama Kiev'in tutumu belirsiz
13:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала