https://tr.sputniknews.com/20220617/mehmet-barlastan-ironi-yazisi-ayasofya-kiliseye-donecek-toren-icin-micotakis-davet-edilecek-1057550655.html

Mehmet Barlas'tan 'ironi' yazısı: Ayasofya kiliseye dönecek, tören için Miçotakis davet edilecek

Mehmet Barlas'tan 'ironi' yazısı: Ayasofya kiliseye dönecek, tören için Miçotakis davet edilecek

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'biraz ironi dozu yüksek' diyerek başladığı yazısında, TÜSİAD'ın hayalindeki cumhurbaşkanı adayının seçildiği zaman... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T14:16+0300

2022-06-17T14:16+0300

2022-06-17T14:16+0300

politika

türkiye

mehmet barlas

sabah gazetesi

ayasofya

cami

kilise

kiryakos miçotakis

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Barlas, 'biraz ironi dozu yüksek' diyerek başladığı yazısında, TÜSİAD'ın hayalindeki cumhurbaşkanı adayının seçildiği zaman yapacağı icraatlerin belli olduğunu iddia ederek, "6'lı masanın cumhurbaşkanı, İsveç ve Finlandiya'ya koyulan vetoyu çekecek, Ankara'daki büyükelçileri de yüksek danışman olarak dışişlerinde görevlendirecek. Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülecek. Bu tören için Yunanistan Başbakanı Miçotakis de davet edilecek. Silahlandırılan Yunan adalarına Türkiye'den silah bağışı yapılacak. Özellikle insansız hava araçları hediye edilecek.TSK, Suriye ve Irak'taki bütün bölgelerden çekilecek. ABD Büyükelçisi, cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atacak. Bütün kritik konularda ona danışılacak. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Türkiye de katılacak ve Rusya'nın Türkiye'de nesi varsa el konulacak. FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak ve bütün darbeciler göreve getirilecek. İstanbul Havalimanı'nın adı Atatürk Havalimanı olarak değiştirilecek ve karıştırılmaması için eski Atatürk Havalimanı'nın adı da Mustafa Kemal Havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.Şaka olarak altını çizdiği maddelerin gerçek olabileceğini savunan Barlas, "Ancak şaka bir yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a çok sert tepki gösterip 'Ey TÜSİAD'ın başındaki beyefendi, dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler' dedi. Yani özetlersek, zaman geçtikçe yerli ve milli sermayenin önemi daha açık biçimde ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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türkiye, mehmet barlas, sabah gazetesi, ayasofya, cami, kilise, kiryakos miçotakis