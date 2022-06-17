https://tr.sputniknews.com/20220617/meteorolojiden-ankara-dahil-5-il-icin-sel-uyarisi-1057574294.html
Meteoroloji'den Ankara dahil 5 il için sel uyarısı
Meteoroloji'den Ankara dahil 5 il için sel uyarısı
Birçok il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T22:46+0300
2022-06-17T22:46+0300
2022-06-17T22:46+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
ankara
sel felaketi
yağış
sağanak yağış
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya’nın kuzey, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir'in güneyi, Ankara ve Konya’da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/afaddan-9-il-icin-sel-uyarisi-1057545110.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, ankara, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, uyarı
Meteoroloji'den Ankara dahil 5 il için sel uyarısı
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Birçok il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Konya'da sel uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya’nın kuzey, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir'in güneyi, Ankara ve Konya’da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.