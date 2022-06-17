https://tr.sputniknews.com/20220617/meteorolojiden-ankara-dahil-5-il-icin-sel-uyarisi-1057574294.html

Meteoroloji'den Ankara dahil 5 il için sel uyarısı

Meteoroloji'den Ankara dahil 5 il için sel uyarısı

Birçok il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:46+0300

2022-06-17T22:46+0300

2022-06-17T22:46+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

ankara

sel felaketi

yağış

sağanak yağış

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya’nın kuzey, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir'in güneyi, Ankara ve Konya’da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/afaddan-9-il-icin-sel-uyarisi-1057545110.html

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