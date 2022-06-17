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Meteoroloji'den Elazığ’a sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den Elazığ’a sıcak hava uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
elazığ
türkiye
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden salı gününe kadar artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.
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meteoroloji, elazığ, türkiye

Meteoroloji'den Elazığ’a sıcak hava uyarısı

22:59 17.06.2022 (güncellendi: 23:02 17.06.2022)
© İHA / KAMİL CANKILIÇElazığ
Elazığ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇ
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden salı gününe kadar artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.
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