https://tr.sputniknews.com/20220617/meteorolojiden-elaziga-sicak-hava-uyarisi-1057574672.html

Meteoroloji'den Elazığ’a sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den Elazığ’a sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:59+0300

2022-06-17T22:59+0300

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türkiye

meteoroloji

elazığ

türkiye

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden salı gününe kadar artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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meteoroloji, elazığ, türkiye