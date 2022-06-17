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Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Şişli'de metrodaki kadınların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T01:06+0300
2022-06-17T01:06+0300
2022-06-17T01:06+0300
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kadın
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AA'nın haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy metrosunda bir kişinin kadınların görüntülerini kaydettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.Polislerin görüştüğü G.Y. adlı kadın, Alibeyköy metrosuna bindiğini, yanında oturan kişinin cep telefonuyla 4 kadının videosunu çektiğini gördüğünü anlattı.Daha sonra asansöre binerken şüphelinin yanına giderek cep telefonuna baktığını söyleyen G.Y, çekilen videolar arasında kendi görüntülerinin de olduğunu gördüğünü aktardı.Polis, G.Y'nin şikayeti üzerine şüpheli N.S.M'yi gözaltına aldı.
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şişli, metro, kadın
Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Şişli'de metrodaki kadınların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy metrosunda bir kişinin kadınların görüntülerini kaydettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Polislerin görüştüğü G.Y. adlı kadın, Alibeyköy metrosuna bindiğini, yanında oturan kişinin cep telefonuyla 4 kadının videosunu çektiğini gördüğünü anlattı.
Daha sonra asansöre binerken şüphelinin yanına giderek cep telefonuna baktığını söyleyen G.Y, çekilen videolar arasında kendi görüntülerinin de olduğunu gördüğünü aktardı.
Polis, G.Y'nin şikayeti üzerine şüpheli N.S.M'yi gözaltına aldı.