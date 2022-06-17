https://tr.sputniknews.com/20220617/micotakis-turkiye-ile-iletisim-kanallarini-acik-tutmak-istiyoruz-1057553373.html
Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Miçotakis: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz
Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Miçotakis: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutmasının önemli olduğunu kaydetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:09+0300
2022-06-17T15:09+0300
2022-06-17T15:13+0300
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kiryakos miçotakis
yunanistan
doğu akdeniz
türkiye
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs ziyaretinde Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.Miçotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmede, "Diplomatik adaptan sapan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" ifadelerini kullandı.Miçotakis, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve her zaman iletişim kanallarını açık tutarak daha sakin sulara hızlıca geri döneceğimize inanıyorum. Bu benim görüşüm ve kanalların her zaman, en zor zamanlarda bile asla kapanmamaları gerek" dedi.Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz, üst düzey görüşmeleri yapmayacağımızı söyledim. Bu yıl yapılacak üst düzey toplantıyı da yapmayacağız. Bu ne demektir? Bundan daha net daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/yunan-ana-muhalefet-lideri-ciprastan-hukumete-batinin-ileri-karakolu-haline-donustuk-1057513038.html
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Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Miçotakis: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz
15:09 17.06.2022 (güncellendi: 15:13 17.06.2022) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutmasının önemli olduğunu kaydetti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs ziyaretinde Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.
Miçotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmede, "Diplomatik adaptan sapan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" ifadelerini kullandı.
Miçotakis, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve her zaman iletişim kanallarını açık tutarak daha sakin sulara hızlıca geri döneceğimize inanıyorum. Bu benim görüşüm ve kanalların her zaman, en zor zamanlarda bile asla kapanmamaları gerek" dedi.
Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz, üst düzey görüşmeleri yapmayacağımızı söyledim. Bu yıl yapılacak üst düzey toplantıyı da yapmayacağız. Bu ne demektir? Bundan daha net daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" açıklamasını yapmıştı.