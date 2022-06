https://tr.sputniknews.com/20220617/micotakis-turkiye-ile-iletisim-kanallarini-acik-tutmak-istiyoruz-1057553373.html

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Miçotakis: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Miçotakis: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutmasının önemli olduğunu kaydetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:09+0300

2022-06-17T15:09+0300

2022-06-17T15:13+0300

dünya

kiryakos miçotakis

yunanistan

doğu akdeniz

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051821738_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_eba4e368c50e2d3dfb42428242119af2.jpg

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs ziyaretinde Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.Miçotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmede, "Diplomatik adaptan sapan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" ifadelerini kullandı.Miçotakis, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve her zaman iletişim kanallarını açık tutarak daha sakin sulara hızlıca geri döneceğimize inanıyorum. Bu benim görüşüm ve kanalların her zaman, en zor zamanlarda bile asla kapanmamaları gerek" dedi.Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz, üst düzey görüşmeleri yapmayacağımızı söyledim. Bu yıl yapılacak üst düzey toplantıyı da yapmayacağız. Bu ne demektir? Bundan daha net daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/yunan-ana-muhalefet-lideri-ciprastan-hukumete-batinin-ileri-karakolu-haline-donustuk-1057513038.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kiryakos miçotakis, yunanistan, doğu akdeniz, türkiye