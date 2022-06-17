https://tr.sputniknews.com/20220617/nbade-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-golden-state-warriors-1057536461.html

NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors

NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors şampiyon oldu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T06:45+0300

2022-06-17T06:45+0300

2022-06-17T06:45+0300

spor

nba

golden state warriors

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Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu.Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı.Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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nba, golden state warriors