https://tr.sputniknews.com/20220617/norvec-vatandaslarinin-turkiyeye-kimlikle-seyahati-hakkinda-disislerinden-aciklama-gecici-olacak-1057569758.html
Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak
Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6.5 aylık, yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:04+0300
2022-06-17T21:04+0300
2022-06-17T21:04+0300
türkiye
norveç
kimlik
seyahat
tanju bilgiç
düzenleme
anlaşma
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/norveclilere-turkiyeye-kimlikle-girme-izni-geldi-1057545699.html
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norveç, kimlik, seyahat, tanju bilgiç, düzenleme, anlaşma
Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6.5 aylık, yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.
Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."
Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.