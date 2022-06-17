https://tr.sputniknews.com/20220617/norvec-vatandaslarinin-turkiyeye-kimlikle-seyahati-hakkinda-disislerinden-aciklama-gecici-olacak-1057569758.html

Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak

Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6.5 aylık, yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T21:04+0300

2022-06-17T21:04+0300

2022-06-17T21:04+0300

türkiye

norveç

kimlik

seyahat

tanju bilgiç

düzenleme

anlaşma

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/norveclilere-turkiyeye-kimlikle-girme-izni-geldi-1057545699.html

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norveç, kimlik, seyahat, tanju bilgiç, düzenleme, anlaşma