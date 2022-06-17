Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/norvec-vatandaslarinin-turkiyeye-kimlikle-seyahati-hakkinda-disislerinden-aciklama-gecici-olacak-1057569758.html
Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak
Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6.5 aylık, yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:04+0300
2022-06-17T21:04+0300
türkiye
norveç
kimlik
seyahat
tanju bilgiç
düzenleme
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101774/49/1017744996_0:55:1187:722_1920x0_80_0_0_fc0112f10476e4f442c046b3d20a7bea.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/norveclilere-turkiyeye-kimlikle-girme-izni-geldi-1057545699.html
türkiye
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101774/49/1017744996_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_4cd3f31586337938cc1166019ed684a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, kimlik, seyahat, tanju bilgiç, düzenleme, anlaşma

Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahati hakkında Dışişleri’nden açıklama: Geçici olacak

21:04 17.06.2022
© AA / Ahmet İzgiTanju Bilgiç
Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA / Ahmet İzgi
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6.5 aylık, yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.
Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.
Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."
Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
DÜNYA
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
12:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала