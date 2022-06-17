Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220617/norveclilere-turkiyeye-kimlikle-girme-izni-geldi-1057545699.html
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:48+0300
2022-06-17T12:48+0300
dünya
türkiye
norveç
turist
pasaport
kimlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101721/60/1017216035_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1d545d5478c8db5b7fdebeb6ad186c97.jpg
Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildi.Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101721/60/1017216035_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d5afbe8a5ca81e554e0945f9823957b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, norveç, turist, pasaport, kimlik

Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi

12:48 17.06.2022
© FlickrRusya’nın sivil havacılık harikaları
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildi.
Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildi.
Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала