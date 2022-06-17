https://tr.sputniknews.com/20220617/norveclilere-turkiyeye-kimlikle-girme-izni-geldi-1057545699.html
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:48+0300
2022-06-17T12:48+0300
2022-06-17T12:48+0300
dünya
türkiye
norveç
turist
pasaport
kimlik
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Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildi.Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.
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türkiye, norveç, turist, pasaport, kimlik
Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi
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Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildi.
Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildi.
Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.