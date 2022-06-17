https://tr.sputniknews.com/20220617/novak-rusya-avrupaya-daha-fazla-lng-sevk-etmeye-basladi-1057552351.html
Novak: Rusya, Avrupa'ya daha fazla LNG sevk etmeye başladı
Novak: Rusya, Avrupa'ya daha fazla LNG sevk etmeye başladı
Avrupa'da gaz fiyatlarının birkaç yıl daha yüksek seyredeceğini belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Avrupa'ya daha fazla... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:41+0300
2022-06-17T14:41+0300
2022-06-17T14:41+0300
ekonomi
aleksandr novak
rusya
enerji
doğalgaz
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057552100_0:0:2801:1577_1920x0_80_0_0_0f809edc74f27aa8ea3dea53b62d7011.jpg
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Novak, Çin'deki kapanma kısıtlamaları nedeniyle LNG'nin büyük oranda Avrupa pazarlarına yönlendirildiğini belirterek Rusya'dan Avrupa'ya sevkiyatın da arttığını kaydetti.'Avrupa, sonbahar-kış döneminde ciddi sorunlar yaşayabilir'Avrupa piyasasında şu anda bir çöküş yaşandığını ve fiyatların yüzde 50 yükseldiğini kaydeden Novak, "Gelen son bilgilere göre Fransa, Almanya'dan geçen boru hatlarından gaz almayı bıraktı. Dolayısıyla, bu yıl Avrupa piyasasında özellikle de sonbahar-kış döneminin geçirilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanmasını dışlamıyorum" dedi.Avrupalı ülkelerin hedeflediği yeraltı depolarındaki yüzde 80 doluluk seviyesinin sağlanması için Avrupa'ya yaklaşık 40-45 milyar metreküp daha gaz tedarik edilmesi gerektiğini belirten Novak, sürenin çok kısa olduğu dikkate alındığında bunun çok ciddi bir hacim olduğunu vurguladı. Avrupa'da gaz fiyatlarının birkaç yıl daha yüksek seyredeceği uyarısında bulundu.'Yıl sonunda pandemi öncesindeki petrol üretim hacmine ulaşılacak'Novak, 2022 sonunda dünyada petrol üretim hacminin pandemi öncesi seviyelere ulaşacağının altını çizdi.Rusya ve diğer ülkelerde tüm petrol endüstirisinde yatırım cazibesinin korunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Novak, "Maalesef istatistikler, yatırım aktifliğinin henüz başlamadığını gösteriyor. Bu nedenle pazarda hem Venezüella petrolüne, hem Irak hem de Rus petrolüne ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057552100_208:0:2801:1945_1920x0_80_0_0_d60e8b05a50087c6378abaff4653df6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr novak, rusya, enerji, doğalgaz, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
Novak: Rusya, Avrupa'ya daha fazla LNG sevk etmeye başladı
Abone ol
Avrupa'da gaz fiyatlarının birkaç yıl daha yüksek seyredeceğini belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etmeye başladığını söyledi.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Novak, Çin'deki kapanma kısıtlamaları nedeniyle LNG'nin büyük oranda Avrupa pazarlarına yönlendirildiğini belirterek Rusya'dan Avrupa'ya sevkiyatın da arttığını kaydetti.
'Avrupa, sonbahar-kış döneminde ciddi sorunlar yaşayabilir'
Avrupa piyasasında şu anda bir çöküş yaşandığını ve fiyatların yüzde 50 yükseldiğini kaydeden Novak, "Gelen son bilgilere göre Fransa, Almanya'dan geçen boru hatlarından gaz almayı bıraktı. Dolayısıyla, bu yıl Avrupa piyasasında özellikle de sonbahar-kış döneminin geçirilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanmasını dışlamıyorum" dedi.
Avrupalı ülkelerin hedeflediği yeraltı depolarındaki yüzde 80 doluluk seviyesinin sağlanması için Avrupa'ya yaklaşık 40-45 milyar metreküp daha gaz tedarik edilmesi gerektiğini belirten Novak, sürenin çok kısa olduğu dikkate alındığında bunun çok ciddi bir hacim olduğunu vurguladı. Avrupa'da gaz fiyatlarının birkaç yıl daha yüksek seyredeceği uyarısında bulundu.
'Yıl sonunda pandemi öncesindeki petrol üretim hacmine ulaşılacak'
Novak, 2022 sonunda dünyada petrol üretim hacminin pandemi öncesi seviyelere ulaşacağının altını çizdi.
Rusya ve diğer ülkelerde tüm petrol endüstirisinde yatırım cazibesinin korunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Novak, "Maalesef istatistikler, yatırım aktifliğinin henüz başlamadığını gösteriyor. Bu nedenle pazarda hem Venezüella petrolüne, hem Irak hem de Rus petrolüne ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.