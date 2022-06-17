https://tr.sputniknews.com/20220617/novak-turkiye-rusyaya-ve-rusyadan-sevkiyatlarda-onemli-bir-lojistik-merkez-haline-gelebilir-1057543383.html

Novak: Türkiye, Rusya’ya ve Rusya’dan sevkiyatlarda önemli bir lojistik merkez haline gelebilir

Novak: Türkiye, Rusya’ya ve Rusya’dan sevkiyatlarda önemli bir lojistik merkez haline gelebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya ve Türkiye’nin ekonomi alanındaki işbirliğini ve ticaret... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T12:22+0300

2022-06-17T12:22+0300

2022-06-17T12:22+0300

ekonomi

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

aleksandr novak

rusya

türkiye

enerji

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SPIEF çerçevesinde verilen ‘Rusya-Türkiye: Etkili iş ortaklığı’ başlıklı iş kahvaltısında Novak, Türk heyetinin temsilcileri ve her iki ülkenin işletmeleri ile Rus-Türk iş ortaklığının geliştirilmesi için umut vaat eden alanları, idari engellerin ve adımların azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri konuştu.Novak’a göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi büyümeye devam ediyor. Geçen yıl bu hacim yüzde 57 artarak 33 milyar dolara ulaştı.Novak, “Türkiye, Rusya'nın önemli bir stratejik ve ekonomik ortağı olmaya devam ediyor. Ülkelerimizin liderleri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında düzenli bir diyalog mevcut. Bu, tüm alanlarda devletler arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için çok önemli” dedi.‘İkili işbirliğinde enerji alanının rolü büyük’İşbirliğinin geliştirilmesinde enerji alanının önemli rolü olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı, “Rusya, son yıllarda Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat projesi uygulanmaya devam ediyor, Türk Akımı tamamlandı. Değişen dış ekonomik koşullar bağlamında, Rusya ve Türkiye için ekonomik diyalog için yeni ufuklar açılıyor. Bugün Türkiye, Rusya'ya ve Rusya'dan mal sevkiyatında önemli bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelebilir" ifadelerini kullandı.İkili diyaloğun önemli bir bölümünü ithal ikamesi ve bazı donanımların üretimlerinin Rusya ve Türkiye’de yerelleştirmesinin oluşturduğunu ekleyen Novak, daha önce Rus tarafının Türk tarafına endüstriyel ekipmanların yerelleştirilmesi konusunda teklifler sunduğunu belirtti.Rusya Başbakan Yardımcısı, “Bu tür çalışmalar yapılıyor, ülkemizde ürünleri yerlileştirme imkanı olan işletmelerin listesi oluşturuluyor” dedi.Toplantının sonunda taraflar, özellikle de karşılıklı ticaretteki kur risklerini azaltmak ve ulusal para birimlerinde ödemeleri artırmak olmak üzere, iş dünyasının çalışmasını kolaylaştırmak için bir dizi tedbiri değerlendirmek konusunda anlaştı.Bununla birlikte karşılıklı bilgi paylaşımı mekanizmalarının ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.Görüşmede Rusya Ticaret Merkezi’nin Rus girşimcilerin Türkiye’de katılımlarıyla iş misyonları düzenlemeye devam edeceği de kaydedildi.

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr novak, rusya, türkiye, enerji