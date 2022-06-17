https://tr.sputniknews.com/20220617/novak-turkiyeye-tahil-tedarikinde-sorun-gormuyoruz-1057566201.html
Novak: Türkiye'ye tahıl tedarikinde sorun görmüyoruz
Novak: Türkiye'ye tahıl tedarikinde sorun görmüyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya yönetiminin Türkiye'ye tahıl tedarikinde sorun görmediğini belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T18:53+0300
2022-06-17T18:53+0300
2022-06-17T18:53+0300
dünya
aleksandr novak
tahıl
rusya
türkiye
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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Novak, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Rusya’nın her zaman Türkiye’nin büyük tahıl tedarikçisi olduğunu vurgulayarak bu ülkeye tahıl tedarik etmede sorun görmediğini ifade etti.Novak, “Bu konuda pek fazla sorun görmüyoruz. Firmalarımız üreticidir. Ticari konular söz konusu ve şirketler kendi aralarında anlaşabiliyor. Rusya’nın ihracat potansiyeli ve kaynağı olduğu halde tüketicilere yeterince ürün sunulacağını düşünüyorum” dedi.Novak ayrıca, şu anda Rusya topraklarında üretilmeyen ekipmanlar da dahil olmak üzere, ürünlerin hem Rusya'ya hem de Rusya’dan Türkiye'ye tedariği için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılmasının işbirliğinin geliştirilmesnde ek alanlar ortaya çıkardığını kaydetti.Tüm konuların hem hükümetler arası komisyonlar hem de iş dünyası düzeyinde ele alındığına vurgu yapan Novak, “Bugün, ortak işbirliğinin daha fazla geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunan Rusya ve Türkiye iş dünyasının ikinci toplantısı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
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aleksandr novak, tahıl, rusya, türkiye
Novak: Türkiye'ye tahıl tedarikinde sorun görmüyoruz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya yönetiminin Türkiye'ye tahıl tedarikinde sorun görmediğini belirtti.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Novak, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Rusya’nın her zaman Türkiye’nin büyük tahıl tedarikçisi olduğunu vurgulayarak bu ülkeye tahıl tedarik etmede sorun görmediğini ifade etti.
Novak, “Bu konuda pek fazla sorun görmüyoruz. Firmalarımız üreticidir. Ticari konular söz konusu ve şirketler kendi aralarında anlaşabiliyor. Rusya’nın ihracat potansiyeli ve kaynağı olduğu halde tüketicilere yeterince ürün sunulacağını düşünüyorum” dedi.
Novak ayrıca, şu anda Rusya topraklarında üretilmeyen ekipmanlar da dahil olmak üzere, ürünlerin hem Rusya'ya hem de Rusya’dan Türkiye'ye tedariği için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılmasının işbirliğinin geliştirilmesnde ek alanlar ortaya çıkardığını kaydetti.
Tüm konuların hem hükümetler arası komisyonlar hem de iş dünyası düzeyinde ele alındığına vurgu yapan Novak, “Bugün, ortak işbirliğinin daha fazla geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunan Rusya ve Türkiye iş dünyasının ikinci toplantısı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.