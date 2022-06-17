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Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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karne, фото, okul, okullar tatil

Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı

12:42 17.06.2022 (güncellendi: 12:59 17.06.2022)
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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.
© AAAnkara'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Ankara'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
© İHAAydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Aydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
© AAAntalya Kazım Şenöz İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Antalya Kazım Şenöz İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
© AA

Tekirdağ'da 50. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Tekirdağ&#x27;da 50. Yıl İlköğretim Okulu&#x27;ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Tekirdağ'da 50. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

© AAKilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Aralık Derneği İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, heyecan yaşadı.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Aralık Derneği İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, heyecan yaşadı.
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