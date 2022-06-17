Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı

© AAAnkara'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
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© AA
Ankara'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
© İHAAydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
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© İHA
Aydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
© AAAntalya Kazım Şenöz İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
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© AA
Antalya Kazım Şenöz İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
© AA
Tekirdağ'da 50. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
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© AA
Tekirdağ'da 50. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.
© AAKilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Aralık Derneği İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, heyecan yaşadı.
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© AA
Kilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Aralık Derneği İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, heyecan yaşadı.