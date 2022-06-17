https://tr.sputniknews.com/20220617/otomobil-dereye-uctu-aractan-yuzerek-ciktilar-1057537877.html

Otomobil dereye uçtu: Araçtan yüzerek çıktılar

Otomobil dereye uçtu: Araçtan yüzerek çıktılar

Tekirdağ Çorlu’da üniversite öğrencisi 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş yüzerek... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T09:50+0300

2022-06-17T09:50+0300

2022-06-17T09:50+0300

türkiye

türkiye

tekirdağ

trafik kazası

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Tekirdağ'da Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolundan bağlanan Çorlu Mühendislik Fakültesi yolunda kaza meydana geldi.Çerkezköy istikametine seyrederken fakülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu deresine uçtu.Akıntıya rağmen yüzerek çıktılarSuya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah’a da yardım etti. 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.Yaralanan yolculardan Hüseyin Kösem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ağlayan sürücüyü polis teselli ettiSürücü Berkay Tatar, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Gözyaşlarına boğulan sürücü Tatar’ı teselli eden trafik polisi, “Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220616/sariyerde-otobus-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1057508823.html

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türkiye, tekirdağ, trafik kazası