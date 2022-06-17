Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba

© AAPakistan`da doğan dünyanın en uzun kulaklı, `Simba` adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor.
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© AA
Pakistan`da doğan dünyanın en uzun kulaklı, `Simba` adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor.
© AA
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu.
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© AA
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu.
© AAKeçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor.
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© AA
Keçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor.
© AASimba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli ve uzun kulaklı keçiyi biberonla besliyor.
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© AA
Simba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli ve uzun kulaklı keçiyi biberonla besliyor.
© AABoyu kadar kulaklara sahip olan bu keçiye sahibi tarafından özenle bakılıyor.
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© AA
Boyu kadar kulaklara sahip olan bu keçiye sahibi tarafından özenle bakılıyor.