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Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba
Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba
Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğan uzunluğu 48 cm'e ulaşan kulaklarıyla ‘dünyanın en uzun kulaklı keçisi’ olarak bilinen Simba isimli yavru keçi görüntülendi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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keçi, фото, pakistan

Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba

16:58 17.06.2022 (güncellendi: 17:09 17.06.2022)
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğan uzunluğu 48 cm'e ulaşan kulaklarıyla ‘dünyanın en uzun kulaklı keçisi’ olarak bilinen Simba isimli yavru keçi görüntülendi.
© AAPakistan`da doğan dünyanın en uzun kulaklı, `Simba` adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor.
Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Pakistan`da doğan dünyanın en uzun kulaklı, `Simba` adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor.
© AA

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu.

© AAKeçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor.
Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Keçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor.
© AASimba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli ve uzun kulaklı keçiyi biberonla besliyor.
Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Simba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli ve uzun kulaklı keçiyi biberonla besliyor.
© AABoyu kadar kulaklara sahip olan bu keçiye sahibi tarafından özenle bakılıyor.
Pakistan'da doğan dünyanın en uzun kulaklı keçisi: Simba - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Boyu kadar kulaklara sahip olan bu keçiye sahibi tarafından özenle bakılıyor.
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