https://tr.sputniknews.com/20220617/peskov-rusya-turkiye-ve-ukrayna-arasinda-tahil-konusunda-temaslar-var-ama-kievin-tutumu-belirsiz-1057548624.html

Peskov: Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında tahıl konusunda temaslar var, ama Kiev'in tutumu belirsiz

Peskov: Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında tahıl konusunda temaslar var, ama Kiev'in tutumu belirsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında Ukrayna'daki tahıl yüklü gemilerin çıkarılması konusunda birtakım temasların sürdüğünü ancak... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:46+0300

2022-06-17T13:46+0300

2022-06-17T13:46+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

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tahıl

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Günlük basın toplantısında Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında general rütbesinde kırmızı hat kurulmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Birtakım temaslar gerçekleştiriliyor. Ukrayna tarafının tutumunda, önceden olduğu gibi büyük bir belirsizlik var. Tüm söyleyebileceğim bu" yanıtını verdi.'Putin, Macron'un diyalog ve diplomatik çözüm çabalarını olumlu buluyor'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Ukrayna konusunda sarf edilen diyalog ve diplomatik çözüm çabalarını olumlu bulduğunu söyledi.İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, "Macron'un niteliklerini ve şu andaki ciddi, temel görüş ayrılıklarına rağmen tercih edilebilir yolun siyasi ve diplomatik çözüm yolu olduğunu konusundaki tutumunu değerli buluyoruz. Macron, bu çizgiyi tutarlı bir şekilde sürdürüyor ve bu, Devlet Başkanı Putin'in de son derece hoşuna gidiyor. Dün Kiev'i ziyaret eden İtalya, Fransa ve Almanya liderleri, kolektif Batı'nın kolektif makinesinin üyeleri olmalarına rağmen diyaloğun kesilmemesi gerektiğini anlıyor" dedi.Kiev'in şu anki rejimden farklı bir yöne teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Peskov, "Bu, mevcut meseleye, Ukrayna'nın bizzat kendisine yardımcı olacak. Avrupalı liderler, Ukrayna yönetimine, orada kararları alanlara duruma bilinci açık bir şekilde bakmaları konusunda nüfuz etmesi harika olurdu" diye ekledi.'2 ABD'li paralı askerin esir alınması konusunda bilgim yok'Peskov, Ukrayna'da 2 ABD'li paralı askerin Rus güçleri tarafından esir alındığına dair iddialar hakkında bir bilgisi olmadığını da belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220615/disisleri-bakani-cavusoglu-tahil-ile-ilgili-rusyadan-yanit-bekliyoruz-1057449959.html

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, türkiye, tahıl