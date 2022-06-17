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Putin, SPIEF 2022'de konuşuyor: Tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına biz engel olmuyoruz
Putin, SPIEF 2022'de konuşuyor: Tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına biz engel olmuyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına ve engellemelerine rağmen geniş bir yabancı temsilci katılımıyla bu yıl 25. kez düzenlenen... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-17T16:35+0300
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Vladimir Putin - Sputnik Türkiye

Putin, SPIEF 2022'de konuşuyor: Tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına biz engel olmuyoruz

15:44 17.06.2022 (güncellendi: 16:35 17.06.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına ve engellemelerine rağmen geniş bir yabancı temsilci katılımıyla bu yıl 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda açıklamalarda bulunuyor.
24 Şubat'ta başlayan Donbass'ın korunmasına, Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına ve silahsızlandırılmasına yönelik özel askeri harekatın ardından ilk kez geniş katılımlı bir uluslararası platformda konuşan Putin'in açıklamaları, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Ukrayna krizinin devam ettiği bir dönemde, Putin'in bugünkü konuşmasına küresel ekonomik süreçlerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin tayini, küresel siyasetin geleceği ve Batı ile ilişkilerin perspektifi açısından büyük önem atfediliyor.
Putin'in başta enerji olmak üzere küresel ekonomiyle ilgili vereceği mesajlar, siyasetin yanı sıra finans dünyasında merakla bekleniyor.
Gazetecilerin Rus liderin SPIEF'teki konuşmaya nasıl hazırlandığı sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "Bu konuşmanın önemini değerlendirmek zor. Büyük bir program konuşması olacak. Devlet Başkanı, konuşmanın hazırlanmasında bizzat yer alıyor ve buna büyük bir sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor" yanıtını vermesi, Putin'in bugünkü panelde vereceği mesajlara sarf ettiği önemi net biçimde gözler önüne seriyor.

Geçen yıl petrol ve gazda rubleye geçebileceklerinin mesajını vermişti

Putin, geçen yılki SPIEF'te yaptığı konuşmada, ABD'yi para birimi doları, ekonomik ve politik savaş aracı olarak kullanmakla suçlamış ve bu nedenle doğalgaz ve petrol satımı için yapılan finansal işlemleri yerel para birimleri ve euro üstünden yapmayı düşünebileceklerini söylemişti.
'Yeni Dünya - Yeni Fırsatlar' temalı 25. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 18 Haziran'da sona erecek.
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16:37 17.06.2022
G7 ülkeleri
- Dünyada yaşananlar, son aylardaki gelişmelerin, en başta da Rusya'nın Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın sonucu değil. Bu tür iddialar, gerçekleri açıkça ve bilinçli bir şekilde çarpıtma girişimi. Ürün ve hammadde pazarlarında enflasyondaki sert artış, bu yıl yaşanan olaylardan çok daha önce bir faktör halinde geldi. Bu durumda dünya, G7 ülkelerinin sorumsuz, makroekonomik politikasının peşinden gitti. Üstelik bu süreçler, 2020'den itibaren pandemi nedeniyle başladı.
16:36 17.06.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye
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16:30 17.06.2022
Ukrayna'daki tahılın çıkarılması
- Ukrayna'daki gıda ürünlerinin küresel pazara tedarikiyle ilgili çok sayıda spekülasyon var, bunu söylemeden geçemem. Biz buna (tahılın çıkarılmasına) engel olmuyoruz. Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına mayın koyan biz değildik ki. Bırakın mayınları temizlesinler ve çıkarsınlar. Biz, bu sivil gemilerin güvenliğini sağlarız. Sorun yok.
16:29 17.06.2022
Kültür ve spor faaliyetlerinin yasaklanması
- Batı, spor dahil olmak üzere arsızca kendi ahlakını ve kültürünü dayatıyor, bazen ise devletlerin egemenliğini ve bütünlüğünü sorgulayarak varlıklarını tehdit ediyor.
- Yugoslavya ve Suriye, Libya ve Irak'ın kaderini hatırlayınız. Eğer bir ‘isyancı uslandırılamazsa’, onu tecrit etmeye, bitirmeye çalışıyorlar, her şey kullanılıyor, hatta spor, Olimpiyat hareketi. Kültür, sanat eserleri, sadece müellifleri yanlış kökenden olması gerekçesiyle yasaklanıyor.
16:24 17.06.2022
AB ile ilişkiler
- AB siyasi egemenliğini nihai olarak yitirdi ve AB'nin bürokratik elitleri 'başkasının dansına eşlik ediyor'.
16:13 17.06.2022
Rusya'ya yaptırımların Batı'ya etkisi
- Avrupalı siyasetçiler kendi ekonomilerine kendi elleriyle ciddi bir darbe vurdu. Avrupa'da ve ABD'de sosyal ve ekonomik sorunların nasıl tırmandığını, malların, gıda ürünlerinin, enerjinin ve akaryakıtın fiyatının nasıl arttığını görüyoruz.
- Rusya karşıtı 'ekonomik blitzkrieg' (yıldırım harekatı) girişiminin en başından beri başarı şansı olmadığını daha önce söylemiştim. Üstelik yaptırım silahı ve son yıllardaki uygulamalar, bunların iki tarafı etkilediğini çok iyi ortaya koyuyor.
16:08 17.06.2022
- Dünyada yaşanan değişiklikler dönüm noktası niteliğinde, köklü ve geri döndürülemez nitelikte. Çalkantılı değişimlerin yaşandığı dönemde, her şeyin eskisi gibi olacağına inanmak bir hata. Olmayacak!
16:02 17.06.2022
Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar
- Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti, fakat başarısız oldu.
- Rusya'ya yaptırımların hızı ve kapsamının eşi, benzeri yok. Rus iş çevreleri ve hükümeti, yaptırımların uygulandığı dönemde birlikte ve dayanışma içinde hareket etti. Rusya hükümeti, ekonomik durumu adım adım normale döndürüyor. İlkbaharın başında Rusya ekonomisi hakkında yapılan karanlık tahminler gerçekleşmedi.
15:57 17.06.2022
Soğuk Savaş dönemi ve ABD
- Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD, kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. Şu anda 'tek kale maç' oynanıyor ve bu koşullardaki bir dünya sürdürülebilir değil.
- Soğuk Savaş'ın ardından ABD, kendisini hiçbir sorumluluğu olmayan 'Tanrı'nın yeryüzündeki elçileri' ilan etti.
- Batı'nın muktedir elitleri, sanrılara kapılıyor ve yaşanan değişiklikleri fark etmek istemiyor.
- ABD bir şeyden hoşlanmazsa her an başkasına ait olan parayı çalabilir. Diğer ülkelerin politikasında hoşuna gitmeyen bir şeyler olursa varlıklara el konulabilir, paraları çalınabilir. Bu bence altın ve döviz rezervlerini bu para birimlerinde tutan birçok ülke için kesinlikle gerçek oldu.
15:50 17.06.2022
Putin'in SPIEF 2022'de öne çıkan açıklamaları şöyle:
Tek kutuplu dünya düzeni
- Batı'daki partnerlerimiz, kendi jeopolitik sanrıları nedeniyle uluslararası temelleri kasıtlı olarak yıktı.
- Küresel para birimlerine güven, hırslar ve demode olmuş jeopolitik sanrılar uğruna sarsıldı. İş itibarı, para birimlerine güven temelden zedelendi, bu bilinçli olarak yapıldı.
- Tek kutup dünya dogmalarına dayanan dünya sürdürülebilir değil.
- Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi.
15:47 17.06.2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in katıldığı ana panelin moderatörlüğünü Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yapıyor.
Putin, forumdaki teknik sistemleri hedef alan siber saldırılar nedeniyle yaklaşık 1 saat 45 dakikalık gecikmeyle başlayan ana oturumda ilk olarak SPIEF 2022'nin temel ekonomik ilkelerin bile darbe aldığı zor bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.
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