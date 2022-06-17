Putin, SPIEF 2022'de konuşuyor: Tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına biz engel olmuyoruz

24 Şubat'ta başlayan Donbass'ın korunmasına, Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına ve silahsızlandırılmasına yönelik özel askeri harekatın ardından ilk kez geniş katılımlı bir uluslararası platformda konuşan Putin'in açıklamaları, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Ukrayna krizinin devam ettiği bir dönemde, Putin'in bugünkü konuşmasına küresel ekonomik süreçlerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin tayini, küresel siyasetin geleceği ve Batı ile ilişkilerin perspektifi açısından büyük önem atfediliyor.
Putin'in başta enerji olmak üzere küresel ekonomiyle ilgili vereceği mesajlar, siyasetin yanı sıra finans dünyasında merakla bekleniyor.
Gazetecilerin Rus liderin SPIEF'teki konuşmaya nasıl hazırlandığı sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "Bu konuşmanın önemini değerlendirmek zor. Büyük bir program konuşması olacak. Devlet Başkanı, konuşmanın hazırlanmasında bizzat yer alıyor ve buna büyük bir sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor" yanıtını vermesi, Putin'in bugünkü panelde vereceği mesajlara sarf ettiği önemi net biçimde gözler önüne seriyor.
Geçen yıl petrol ve gazda rubleye geçebileceklerinin mesajını vermişti
Putin, geçen yılki SPIEF'te yaptığı konuşmada, ABD'yi para birimi doları, ekonomik ve politik savaş aracı olarak kullanmakla suçlamış ve bu nedenle doğalgaz ve petrol satımı için yapılan finansal işlemleri yerel para birimleri ve euro üstünden yapmayı düşünebileceklerini söylemişti.
'Yeni Dünya - Yeni Fırsatlar' temalı 25. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 18 Haziran'da sona erecek.