Putin, SPIEF 2022'de konuşuyor: Tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına biz engel olmuyoruz

Kültür ve spor faaliyetlerinin yasaklanması

- Batı, spor dahil olmak üzere arsızca kendi ahlakını ve kültürünü dayatıyor, bazen ise devletlerin egemenliğini ve bütünlüğünü sorgulayarak varlıklarını tehdit ediyor.

- Yugoslavya ve Suriye, Libya ve Irak'ın kaderini hatırlayınız. Eğer bir ‘isyancı uslandırılamazsa’, onu tecrit etmeye, bitirmeye çalışıyorlar, her şey kullanılıyor, hatta spor, Olimpiyat hareketi. Kültür, sanat eserleri, sadece müellifleri yanlış kökenden olması gerekçesiyle yasaklanıyor.