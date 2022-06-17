https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-yapay-zekada-empati-olasiligindan-bahsetmek-icin-henuz-cok-erken-1057570890.html
Putin: Yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken
Putin: Yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:26+0300
2022-06-17T21:26+0300
2022-06-17T21:26+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yapay zeka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057568545_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b19ebc25c12602cd9b9b6d4e98935f4f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtladı.‘Yapay zekada empati olasılığına’ ilişkin soruyu Putin, “Empati yeteneği bir makine için mümkün mü değil mi? Bazı uzmanlar bu empati yeteneğinin bir noktada ortaya çıkabileceğine inanıyor, ancak bence bunun hakkında konuşmak için çok erken. İnsanlık için bir tehdit oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Zor bir soru ve buna henüz yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Bu soruya cevap verecek yeterlilikte bir seviyeye geldiğimi zannetmiyorum, açık söyleyeyim” şeklinde yanıtladı.Teknolik ilerlemeye ilişkin konulara sakince yaklaşılması gerektiğine vurgu yapan Putin, “Kaçınılmazlığını anlamak ve uyum sağlamak gerekiyor” diyerek teknolojinin gelişimini gün doğumu ve batımına benzetti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-25-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor---1057545965.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057568545_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5d98a1957cf93c51563ab35f8aec5766.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, yapay zeka
Putin: Yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtladı.
‘Yapay zekada empati olasılığına’ ilişkin soruyu Putin, “Empati yeteneği bir makine için mümkün mü değil mi? Bazı uzmanlar bu empati yeteneğinin bir noktada ortaya çıkabileceğine inanıyor, ancak bence bunun hakkında konuşmak için çok erken. İnsanlık için bir tehdit oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Zor bir soru ve buna henüz yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Bu soruya cevap verecek yeterlilikte bir seviyeye geldiğimi zannetmiyorum, açık söyleyeyim” şeklinde yanıtladı.
Teknolik ilerlemeye ilişkin konulara sakince yaklaşılması gerektiğine vurgu yapan Putin, “Kaçınılmazlığını anlamak ve uyum sağlamak gerekiyor” diyerek teknolojinin gelişimini gün doğumu ve batımına benzetti.