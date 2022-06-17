https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-yapay-zekada-empati-olasiligindan-bahsetmek-icin-henuz-cok-erken-1057570890.html

Putin: Yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken

Putin: Yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken

Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada empati olasılığından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T21:26+0300

2022-06-17T21:26+0300

2022-06-17T21:26+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yapay zeka

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtladı.‘Yapay zekada empati olasılığına’ ilişkin soruyu Putin, “Empati yeteneği bir makine için mümkün mü değil mi? Bazı uzmanlar bu empati yeteneğinin bir noktada ortaya çıkabileceğine inanıyor, ancak bence bunun hakkında konuşmak için çok erken. İnsanlık için bir tehdit oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Zor bir soru ve buna henüz yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Bu soruya cevap verecek yeterlilikte bir seviyeye geldiğimi zannetmiyorum, açık söyleyeyim” şeklinde yanıtladı.Teknolik ilerlemeye ilişkin konulara sakince yaklaşılması gerektiğine vurgu yapan Putin, “Kaçınılmazlığını anlamak ve uyum sağlamak gerekiyor” diyerek teknolojinin gelişimini gün doğumu ve batımına benzetti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-25-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor---1057545965.html

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