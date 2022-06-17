https://tr.sputniknews.com/20220617/rusya-lideri-putin-ermenistanla-ortaklik-iliskilerimizi-gelistirmeye-kararliyiz-1057574932.html

Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'da olup bitenleri anladığını ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T23:23+0300

2022-06-17T23:23+0300

2022-06-17T23:23+0300

dünya

rusya

ermenistan

vladimir putin

vaagn haçaturyan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugün Ermenistan'da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz. Ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve ileriye dönük kalkınmayı garanti altına almasıyla ilgileniyoruz” diye konuştu.Ermenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Putin, “Bunu çok önemsiyoruz” dedi.

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rusya, ermenistan, vladimir putin, vaagn haçaturyan