https://tr.sputniknews.com/20220617/rusya-lideri-putin-ermenistanla-ortaklik-iliskilerimizi-gelistirmeye-kararliyiz-1057574932.html
Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız
Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'da olup bitenleri anladığını ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T23:23+0300
2022-06-17T23:23+0300
2022-06-17T23:23+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
vaagn haçaturyan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugün Ermenistan'da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz. Ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve ileriye dönük kalkınmayı garanti altına almasıyla ilgileniyoruz” diye konuştu.Ermenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Putin, “Bunu çok önemsiyoruz” dedi.
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rusya, ermenistan, vladimir putin, vaagn haçaturyan
Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'da olup bitenleri anladığını ve oradaki durumun istikrarlı olmasını arzuladığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugün Ermenistan'da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz. Ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve ileriye dönük kalkınmayı garanti altına almasıyla ilgileniyoruz” diye konuştu.
Ermenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Putin, “Bunu çok önemsiyoruz” dedi.