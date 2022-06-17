Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220617/rusya-lideri-putin-ermenistanla-ortaklik-iliskilerimizi-gelistirmeye-kararliyiz-1057574932.html
Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız
Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'da olup bitenleri anladığını ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T23:23+0300
2022-06-17T23:23+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
vaagn haçaturyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103460/29/1034602912_0:119:2420:1480_1920x0_80_0_0_f178b7be2dcc1b7a7d40630db601ce0f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugün Ermenistan'da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz. Ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve ileriye dönük kalkınmayı garanti altına almasıyla ilgileniyoruz” diye konuştu.Ermenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Putin, “Bunu çok önemsiyoruz” dedi.
rusya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103460/29/1034602912_144:0:2277:1600_1920x0_80_0_0_6cbce6c0ed9bc85b95ba144900d23c9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, vladimir putin, vaagn haçaturyan

Rusya lideri Putin: Ermenistan'la ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

23:23 17.06.2022
© AAErmenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz
Ermenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'da olup bitenleri anladığını ve oradaki durumun istikrarlı olmasını arzuladığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugün Ermenistan'da, Ermenistan çevresinde olup biten her şeyi anlıyoruz. Ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Ülkedeki durumun istikrarlı olması ve ileriye dönük kalkınmayı garanti altına almasıyla ilgileniyoruz” diye konuştu.
Ermenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Putin, “Bunu çok önemsiyoruz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала