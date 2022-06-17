https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin limanlardan ayrılmasının Kiev tarafından... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:17+0300
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2022-06-17T20:17+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
büyükelçi
anatoliy antonov
gıda
tahıl
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, National Interest dergisi için kaleme aldığı makalede, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin Karadeniz’den çıkışının Kiev tarafından engellendiğini vurguladı.Antonov, “Rusya, Ukrayna'nın gıda ihracatına karşı koymaya çalışmıyor. İhtiyacı olan ülkelere tedarikin yeniden başlatılmasının önemini çok iyi anlıyor. Ticari gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarından çıkışı, Kiev makamlarının eylemleriyle engelleniyor” ifadelerini kullandı.Kiev’in Ukrayna'nın Karadeniz kıyısına yaklaşık 420 mayın döşemesinin gemiler için büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Rus Büyükelçi, Rusya’nın sivil gemilerin geçişi için gerekli tüm önlemleri aldığına vurgu yaparak, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-moskova-tahil-ihracatina-hazir--1057535762.html
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rusya, abd, büyükelçi, anatoliy antonov, gıda, tahıl
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin limanlardan ayrılmasının Kiev tarafından engellendiğini belirtti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, National Interest dergisi için kaleme aldığı makalede, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin Karadeniz’den çıkışının Kiev tarafından engellendiğini vurguladı.
Antonov, “Rusya, Ukrayna'nın gıda ihracatına karşı koymaya çalışmıyor. İhtiyacı olan ülkelere tedarikin yeniden başlatılmasının önemini çok iyi anlıyor. Ticari gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarından çıkışı, Kiev makamlarının eylemleriyle engelleniyor” ifadelerini kullandı.
Kiev’in Ukrayna'nın Karadeniz kıyısına yaklaşık 420 mayın döşemesinin gemiler için büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Rus Büyükelçi, Rusya’nın sivil gemilerin geçişi için gerekli tüm önlemleri aldığına vurgu yaparak, şunları ifade etti:
“Mariupol limanı temizlendi ve faaliyete geçti. Rus Donanması, mart ayından bu yana Ukrayna karasularından İstanbul Boğazı'na kadar günlük olarak insani koridorlar açıyor. Koridorların koordinatlarıyla ilgili detaylı bilgi kamuoyuna sunuluyor.”