https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin limanlardan ayrılmasının Kiev tarafından... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T20:17+0300

2022-06-17T20:17+0300

2022-06-17T20:17+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

büyükelçi

anatoliy antonov

gıda

tahıl

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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, National Interest dergisi için kaleme aldığı makalede, Rusya’nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemediğini, ticari gemilerin Karadeniz’den çıkışının Kiev tarafından engellendiğini vurguladı.Antonov, “Rusya, Ukrayna'nın gıda ihracatına karşı koymaya çalışmıyor. İhtiyacı olan ülkelere tedarikin yeniden başlatılmasının önemini çok iyi anlıyor. Ticari gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarından çıkışı, Kiev makamlarının eylemleriyle engelleniyor” ifadelerini kullandı.Kiev’in Ukrayna'nın Karadeniz kıyısına yaklaşık 420 mayın döşemesinin gemiler için büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Rus Büyükelçi, Rusya’nın sivil gemilerin geçişi için gerekli tüm önlemleri aldığına vurgu yaparak, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-moskova-tahil-ihracatina-hazir--1057535762.html

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rusya, abd, büyükelçi, anatoliy antonov, gıda, tahıl