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https://tr.sputniknews.com/20220617/ryanairin-belcikadaki-calisanlari-greve-gidiyor-1057566408.html
Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor
Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor
Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları 3 günlük grev kararı aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:09+0300
2022-06-17T19:10+0300
dünya
ryanair
grev
işçi
sendika
belçika
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İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendikalar, 24-26 Haziran'da greve gidileceğini açıkladı.Sendikalar, Ryanair'ın ücretleri ve çalışma koşullarını geliştirmesi, Belçika iş yasalarına uygun faaliyet göstermesi için grev kararı alındığını duyurdu.Ryanair, her gün Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarından Avrupa'nın çeşitli noktalarına çok sayıda sefer düzenliyor.Grev kararının, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yaz dönemi yapılması dikkat çekiyor.Bugün Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotları da benzer sebeplerle 23-25 Haziran'da greve gideceklerini açıklamıştı.Hava yolu firmaları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/saglik-calisanlari-meclisteki-duzenlemeye-karsi-greve-gitti-1057454402.html
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ryanair, grev, işçi, sendika, belçika

Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor

19:09 17.06.2022 (güncellendi: 19:10 17.06.2022)
© REUTERS / Christian HartmannRyanair
Ryanair - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
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Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları 3 günlük grev kararı aldı.
İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendikalar, 24-26 Haziran'da greve gidileceğini açıkladı.
Sendikalar, Ryanair'ın ücretleri ve çalışma koşullarını geliştirmesi, Belçika iş yasalarına uygun faaliyet göstermesi için grev kararı alındığını duyurdu.
Ryanair, her gün Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarından Avrupa'nın çeşitli noktalarına çok sayıda sefer düzenliyor.
Grev kararının, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yaz dönemi yapılması dikkat çekiyor.
Bugün Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotları da benzer sebeplerle 23-25 Haziran'da greve gideceklerini açıklamıştı.
Hava yolu firmaları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.
Sağlık çalışanları, meclisteki düzenlemeye karşı greve gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
TÜRKİYE
Sağlık çalışanları, meclisteki düzenlemeye karşı greve gitti
15 Haziran , 14:16
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