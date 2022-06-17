https://tr.sputniknews.com/20220617/sarigulden-yunanistan-sorusuna-yanit-bizi-mecbur-birakmasinlar-yarin-atina-meydanina-ineriz-1057540609.html

Sarıgül'den 'Yunanistan' sorusuna yanıt: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz

Sarıgül'den 'Yunanistan' sorusuna yanıt: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T11:07+0300

2022-06-17T11:07+0300

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politika

mustafa sarıgül

yunanistan

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor.Son olarak, Sarıgül'e bir TikTok videosunda "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."

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mustafa sarıgül, yunanistan