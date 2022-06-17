https://tr.sputniknews.com/20220617/sarigulden-yunanistan-sorusuna-yanit-bizi-mecbur-birakmasinlar-yarin-atina-meydanina-ineriz-1057540609.html
Sarıgül'den 'Yunanistan' sorusuna yanıt: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz
Sarıgül'den 'Yunanistan' sorusuna yanıt: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T11:07+0300
2022-06-17T11:07+0300
2022-06-17T11:07+0300
politika
mustafa sarıgül
yunanistan
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor.Son olarak, Sarıgül'e bir TikTok videosunda "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."
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mustafa sarıgül, yunanistan
Sarıgül'den 'Yunanistan' sorusuna yanıt: Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine öfkeli bir şekilde "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor.
Son olarak, Sarıgül'e bir TikTok videosunda "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.
Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."