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Tekirdağ'da bir erkek, eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'da bir erkek, eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'da bir kişi, eski eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:25+0300
2022-06-17T19:25+0300
türkiye
kadın cinayeti
tekirdağ
çocuk
cinayet
erkek
kadına şiddet
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir hafta önce boşanan 24 yaşındaki Burak Tekler ve 23 yaşındaki eski eşi Cansu Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekler, daha sonra evden kaçtı.Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve çocuğun öldüğünü tespit etti.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğun cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Burak Tekler, daha sonra karakola giderek teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurup-intihar-etti-1057088269.html
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kadın cinayeti, tekirdağ, eş, çocuk, cinayet, erkek, kadına şiddet

Tekirdağ'da bir erkek, eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

19:25 17.06.2022
© AA / Emrah YaşarOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA / Emrah Yaşar
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Tekirdağ'da bir kişi, eski eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından teslim oldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir hafta önce boşanan 24 yaşındaki Burak Tekler ve 23 yaşındaki eski eşi Cansu Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekler, daha sonra evden kaçtı.
Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve çocuğun öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğun cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Tekler, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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