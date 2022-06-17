https://tr.sputniknews.com/20220617/tff-su-ana-dek-sessiz-kalan-diger-kurullardaki-tum-uyelere-istifa-davetimizi-yineliyoruz-1057555878.html

TFF: Şu ana dek sessiz kalan diğer kurullardaki tüm üyelere istifa davetimizi yineliyoruz

TFF: Şu ana dek sessiz kalan diğer kurullardaki tüm üyelere istifa davetimizi yineliyoruz

TFF, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:49+0300

2022-06-17T15:49+0300

2022-06-17T15:54+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

istifa

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur.Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-takim-harcama-limitlerini-20-haziranda-aciklayacak-1057526652.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), istifa