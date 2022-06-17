https://tr.sputniknews.com/20220617/tff-su-ana-dek-sessiz-kalan-diger-kurullardaki-tum-uyelere-istifa-davetimizi-yineliyoruz-1057555878.html
TFF: Şu ana dek sessiz kalan diğer kurullardaki tüm üyelere istifa davetimizi yineliyoruz
TFF: Şu ana dek sessiz kalan diğer kurullardaki tüm üyelere istifa davetimizi yineliyoruz
TFF, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:49+0300
2022-06-17T15:49+0300
2022-06-17T15:54+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
istifa
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur.Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-takim-harcama-limitlerini-20-haziranda-aciklayacak-1057526652.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), istifa
TFF: Şu ana dek sessiz kalan diğer kurullardaki tüm üyelere istifa davetimizi yineliyoruz
15:49 17.06.2022 (güncellendi: 15:54 17.06.2022) Abone ol
TFF, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF ayrıca şu ana dek çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyeler için de istifa davetini yineledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.
Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur.
Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz."