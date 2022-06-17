https://tr.sputniknews.com/20220617/tobb-yetkilisi-otobus-firmalarinda-taksitle-bilet-satisina-baslandi-1057574443.html

TOBB yetkilisi: Otobüs firmalarında taksitle bilet satışına başlandı

TOBB yetkilisi: Otobüs firmalarında taksitle bilet satışına başlandı

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs bilet fiyatlarının artırması sebebiyle karayolu yolcu taşımacılığında talepte... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:55+0300

2022-06-17T22:55+0300

2022-06-17T22:55+0300

ekonomi

bilet

taksit

satış

otobüs

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

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Bloomberg HT’ye konuk olan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, karayolu yolcu taşımacılığında maliyet artışlarının tüketiciye nasıl yansıdığını değerlendirdi.Yıldırım, mevcut seferleri ancak doldurabildiklerini söylediği konuşmasında, büyük bir hareketliliğin olmadığını söyledi.Yıldırım, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış bize zamma zorladı. Tek yön bir kişinin bilet ücreti 200 kilometrelik mesafelerde 150 TL civarında, 400 KM’lik mesafede ise 350-450 TL. Talepte ciddi düşüş var. Bankalar üzerinden taksitle bilet satışına başlandı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/ido-yakit-maliyetlerini-gerekce-gostererek-bandirmada-seferlerini-durdurdu-masraflar-ibbye-kaldi-1056809372.html

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bilet, taksit, satış, otobüs, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)