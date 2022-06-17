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Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?
Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?
Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın dün akşam New York'taki bir restorandan çıkarken hayranlarla yaşadıkları tartışma gündeme oturdu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:53+0300
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tom hanks
rita wilson
yaşam
lebron james
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TMZ sitesinin paylaştığı videoya göre hayranların ve magazincilerin tacize varan ilgisi ve kendilerine çok fazla yaklaşması yüzünden düşmekten son anda kurtulan Wilson, "Kesin şunu!" diye uyardı. Bunun üzerine arkasına dönüp kollarını iki yana açan Hanks de argo bir ifade kullanarak "Geri bas!" ve "Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine sorumlu kişinin de özür dilediği duyuldu. Öte yandan kendisi de sık sık aynı yoğun ilgiye maruz kalan NBA yıldızı LeBron James, Twitter hesabından Hanks'e destek çıktı. "Hani nerede kişisel alan?" diye soran James aynı hareketi magazinciler veya hayranlar değil Hanks yapsaydı muhtemelen mahkemelik olacağını yazdı:
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tom hanks, rita wilson, lebron james, restoran

Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?

12:53 17.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACONTom Hanks- Rita Wilson
Tom Hanks- Rita Wilson - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın dün akşam New York'taki bir restorandan çıkarken hayranlarla yaşadıkları tartışma gündeme oturdu.
TMZ sitesinin paylaştığı videoya göre hayranların ve magazincilerin tacize varan ilgisi ve kendilerine çok fazla yaklaşması yüzünden düşmekten son anda kurtulan Wilson, "Kesin şunu!" diye uyardı.
Bunun üzerine arkasına dönüp kollarını iki yana açan Hanks de argo bir ifade kullanarak "Geri bas!" ve "Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine sorumlu kişinin de özür dilediği duyuldu.
Öte yandan kendisi de sık sık aynı yoğun ilgiye maruz kalan NBA yıldızı LeBron James, Twitter hesabından Hanks'e destek çıktı. "Hani nerede kişisel alan?" diye soran James aynı hareketi magazinciler veya hayranlar değil Hanks yapsaydı muhtemelen mahkemelik olacağını yazdı:
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