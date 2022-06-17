Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?
© AFP 2022 / VALERIE MACONTom Hanks- Rita Wilson
© AFP 2022 / VALERIE MACON
Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın dün akşam New York'taki bir restorandan çıkarken hayranlarla yaşadıkları tartışma gündeme oturdu.
TMZ sitesinin paylaştığı videoya göre hayranların ve magazincilerin tacize varan ilgisi ve kendilerine çok fazla yaklaşması yüzünden düşmekten son anda kurtulan Wilson, "Kesin şunu!" diye uyardı.
Bunun üzerine arkasına dönüp kollarını iki yana açan Hanks de argo bir ifade kullanarak "Geri bas!" ve "Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine sorumlu kişinin de özür dilediği duyuldu.
When a fan nearly knocked #RitaWilson to the ground, #TomHanks rushed to her rescue — and let the crowd KNOW they'd crossed a line. https://t.co/6BKWQ2vfuP pic.twitter.com/WZHOhCu5tq— TMZ (@TMZ) June 16, 2022
Öte yandan kendisi de sık sık aynı yoğun ilgiye maruz kalan NBA yıldızı LeBron James, Twitter hesabından Hanks'e destek çıktı. "Hani nerede kişisel alan?" diye soran James aynı hareketi magazinciler veya hayranlar değil Hanks yapsaydı muhtemelen mahkemelik olacağını yazdı:
I just saw the Tom Hanks clip of his wife almost being trampled over by the paparazzi. What the fuck ever happened to personal space?? Now if Tom would have stole on one of them, he would be the one in the wrong and probably sued! How are they protected more than he and his wife?— LeBron James (@KingJames) June 16, 2022