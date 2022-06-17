https://tr.sputniknews.com/20220617/tom-hanks-esi-rita-wilsoni-ittiren-hayranina-bagirdi-geri-bas-dusurmeye-mi-calisiyorsun-1057544683.html

Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?

Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: Geri bas, düşürmeye mi çalışıyorsun?

Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın dün akşam New York'taki bir restorandan çıkarken hayranlarla yaşadıkları tartışma gündeme oturdu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T12:53+0300

2022-06-17T12:53+0300

2022-06-17T12:53+0300

tom hanks

rita wilson

yaşam

lebron james

restoran

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TMZ sitesinin paylaştığı videoya göre hayranların ve magazincilerin tacize varan ilgisi ve kendilerine çok fazla yaklaşması yüzünden düşmekten son anda kurtulan Wilson, "Kesin şunu!" diye uyardı. Bunun üzerine arkasına dönüp kollarını iki yana açan Hanks de argo bir ifade kullanarak "Geri bas!" ve "Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine sorumlu kişinin de özür dilediği duyuldu. Öte yandan kendisi de sık sık aynı yoğun ilgiye maruz kalan NBA yıldızı LeBron James, Twitter hesabından Hanks'e destek çıktı. "Hani nerede kişisel alan?" diye soran James aynı hareketi magazinciler veya hayranlar değil Hanks yapsaydı muhtemelen mahkemelik olacağını yazdı:

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tom hanks, rita wilson, lebron james, restoran