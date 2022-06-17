https://tr.sputniknews.com/20220617/tomis-patron-sendikaya-uye-fakat-isciler-sendikali-oldugunda-isten-cikartiyor-1057565131.html

TOMİS: Patron sendikaya üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işten çıkartıyor

TOMİS: Patron sendikaya üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işten çıkartıyor

TOMİS üyesi Kömek, Pressan fabrikasında yaşananları “Pressan patronu MESS’e üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işçileri işten çıkartıyor. Söylemleri de ‘Ben... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T18:09+0300

2022-06-17T18:09+0300

2022-06-17T18:09+0300

seyir hali

radyo

türk metal sendikası

tomis

pressan

mobbing

işten çıkarma

mess

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TOMİS: Patron sendikaya üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işten çıkartıyor TOMİS: Patron sendikaya üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işten çıkartıyor

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) üyesi Onur Kömek, Pressan fabrikasındaki işçilerin karşılaştıkları sorunları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Kömek, Pressan fabrikası önündeki direnişin başlangıcını “Pressan’da şöyle bir durum var. Pressen, Amerika ve Almanya’daki büyük firmalara yan sanayi üretimi yapan bir firmadır. 1966 yılında kurulmuş ve 2006 yılına kadar Birleşik Metal Sendikası orada örgütlü. 2006 yılından sonra yetkisini kaybediyor. Bir şekilde sendikasız olarak çalışmaya devam ediyor. Bizim sendikamızın orada uzun yıllardan beri bir çalışması var. Dönem dönem yükseliyor ve düşüşe geçiyor. Ocak zamlarından sonra hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı tüm Türkiye’de işçiler iş durdurma gibi faaliyetler yürüttü. Pressan fabrikasında Ocak ayında işçi arkadaşlarımız iş bırakmıştı. Bu dönemde de sendikamızın ivmesi arttı. Bir örgütlenme faaliyetimiz başladı. 4-5 aydır örgütlenme faaliyetimiz yoğun bir şekilde devam ediyordu. 19 Mayıs’ta işçiler tarafından temsilci olarak seçilmiş iki arkadaşımız o gün işten çıkartıldılar. Pressan fabrikası önünde direnişe başladık” diye aktardı.‘Türk Metal Sendikası devreye sokuldu’Pressan fabrikası patronunun sendikalı olduğuna dikkat çeken Kömek, işverenin fabrikada sendika istemediği iddiasını “Pressan patronu MESS’e (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) üye fakat işçiler sendikalı olduğunda işçileri işten çıkartıyor. Söylemleri de ‘ben buraya sendika sokmam, gerekirse kapatırım ama buraya sendika girmez’ deniyor. Direnişimiz boyunca kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Pressen fabrikası çok fazla baskının ve mobbingin olduğu bir fabrika, bir işçiyi yedi tane kamera izliyor. Direnişten sonra tutanaklar artıyor. Sudan sebeplerden Kod 29’a dayandırmak için tutanak tutuyorlar. Geçen hafta Türk Metal Sendikası devreye sokuldu. Anayasa’da en temel hak işçinin sendikaya üye olabileceği ve istifa edebileceğidir. Kimse sendikalı olup olmamaya zorlayamaz. Pressan’da işçileri müdürler ve şefler odalara çekiyorlar. ‘İstifa et, Türk Metal’e geç. İstifa etmezsen TOMİS’te kalırsın ama seni işten çıkartırlar’ deniyor. Anayasal bir suç var. Hem sendika seçme özgürlüğünü kaldırıyorsunuz. Anayasal, sendika kanunu ve özgürlükler üzerinden suç işliyorsunuz” diye söyledi.‘TOMİS olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz’Kömek, direniş çadırlarına destek için insanların uğradığını “Türk Metal Sendikası bildiğiniz gibi patronun getirdiği, sicili belli bir sendikadır. İşçiye aidat gözüyle bakan, Kıbrıs’ta otelleri olan işbirlikçi bir sendikadır. Bunun üzerine TOMİS olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 19 Mayıs’tan sonra iki arkadaşımız işten çıkarıldı. Direnişin başladığı günden itibaren herhangi bir çıkış yok. Direniş çadırımıza her gün duyarlı kurumlardan insanlar ve destekçiler geliyor. Bugün dayanışma etkinliğimiz var. Pressen fabrikasının bulunduğu yol üzerinde bir etkinlik yapacağız saat 19’da” diye belirtti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, türk metal sendikası, tomis, pressan, mobbing, işten çıkarma, mess, аудио