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https://tr.sputniknews.com/20220617/toyota-cin-kaynakli-tedarik-aksakliklari-nedeniyle-uretimini-durduracak-1057535925.html
Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak
Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak
Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 11 üretim bandında üretimi durduracak. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T05:28+0300
2022-06-17T05:28+0300
ekonomi
toyota
çin
çin halk cumhuriyeti
şanghay
üretim
tedarik
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Çin'in Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.Japon firma, haziran ayı küresel bazdaki üretiminin, 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9.7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/cip-krizi-suruyor-toyota-adapazarindaki-fabrikasinda-uretime-2-hafta-ara-verecek-1057408250.html
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toyota, çin, çin halk cumhuriyeti, şanghay, üretim, tedarik

Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak

05:28 17.06.2022
© AAToyota
Toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 11 üretim bandında üretimi durduracak.
Çin'in Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.
Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.
Japon firma, haziran ayı küresel bazdaki üretiminin, 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.
Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9.7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu bildirdi.
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14 Haziran , 16:02
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