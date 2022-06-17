https://tr.sputniknews.com/20220617/trafik-kazasinda-yaralandi-ise-gitmem-lazim-dedi-1057549327.html
Trafik kazasında yaralandı, 'İşe gitmem lazım' dedi
Trafik kazasında yaralandı, 'İşe gitmem lazım' dedi
Aksaray'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaralandı. "İşe gitmem lazım" diyerek hastaneye gitmedi reddeden sürücü güçlükle ikna edildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:52+0300
2022-06-17T13:52+0300
2022-06-17T13:52+0300
türkiye
trafik kazası
aksaray
motosiklet
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Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çediğin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 39 yaşındaki Cüneyt Aktaş, arkadaşı Ali Devrim ile plakasız motosikletine binip, yola çıktı.Aktaş'ın kullandığı motosiklet, kavşakta Ferhat Solak yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kaskları takılı olmayan Aktaş ile Devrim, yola savrularak yaralandı.Yoldan geçen sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptıİkiliye ilk müdahaleyi yoldan geçerken, kazayı gören sağlık görevlisi Orhan Dinleyici yaptı. Acil serviste çalışan Dinleyici, ayağından yaralı Cüneyt Aktaş'a hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.Aktaş da "Benim işe gitmem lazım, hastaneye götürmeyin" diyerek hastaneye gitmek istemedi. Dinleyici ise "Kazanın şokuyla kendinde değilsin. Senin mutlaka hastaneye gitmen lazım. Hastanede tedavin yapılınca iş yerini arayıp, durumu bildirirsin" diyerek Aktaş'ı tedavi için ikna etti.Yaralılar, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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trafik kazası, aksaray, motosiklet
Trafik kazasında yaralandı, 'İşe gitmem lazım' dedi
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Aksaray'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaralandı. "İşe gitmem lazım" diyerek hastaneye gitmedi reddeden sürücü güçlükle ikna edildi.
Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çediğin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 39 yaşındaki Cüneyt Aktaş, arkadaşı Ali Devrim ile plakasız motosikletine binip, yola çıktı.
Aktaş'ın kullandığı motosiklet, kavşakta Ferhat Solak yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kaskları takılı olmayan Aktaş ile Devrim, yola savrularak yaralandı.
Yoldan geçen sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı
İkiliye ilk müdahaleyi yoldan geçerken, kazayı gören sağlık görevlisi Orhan Dinleyici yaptı. Acil serviste çalışan Dinleyici, ayağından yaralı Cüneyt Aktaş'a hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
Aktaş da "Benim işe gitmem lazım, hastaneye götürmeyin" diyerek hastaneye gitmek istemedi. Dinleyici ise "Kazanın şokuyla kendinde değilsin. Senin mutlaka hastaneye gitmen lazım. Hastanede tedavin yapılınca iş yerini arayıp, durumu bildirirsin" diyerek Aktaş'ı tedavi için ikna etti.
Yaralılar, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.