https://tr.sputniknews.com/20220617/vebitcoin-sorusturmasinda-iddianame-kabul-edildi-1057568893.html

Vebitcoin soruşturmasında iddianame kabul edildi

Vebitcoin soruşturmasında iddianame kabul edildi

Kripto para borsasında faaliyet gösteren Muğla merkezli Vebitcoin şirketinin tutuklu sanığı İlker Baş ve 16 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T20:30+0300

2022-06-17T20:30+0300

2022-06-17T20:31+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli kiropto para borsasında faaliyet gösteren ve işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına 23 Nisan 2021 tarihinde bloke koymuştu. MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan Vebitcoin şirketinin sahibi İlker Baş gözaltına alındıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çok sayıda müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda 14 Aralık 2021 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame düzenlenmiş, mahkemece iddianame iade edilmişti.İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyasında, eksiklikler tamamlanarak tutuklu şüpheli İlker Baş ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 mağdur/müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tekrar hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220117/vebitcoin-magduruna-yagma-davasi-1052801948.html

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