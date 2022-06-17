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Vebitcoin soruşturmasında iddianame kabul edildi
Vebitcoin soruşturmasında iddianame kabul edildi
Kripto para borsasında faaliyet gösteren Muğla merkezli Vebitcoin şirketinin tutuklu sanığı İlker Baş ve 16 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:30+0300
2022-06-17T20:31+0300
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dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli kiropto para borsasında faaliyet gösteren ve işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına 23 Nisan 2021 tarihinde bloke koymuştu. MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan Vebitcoin şirketinin sahibi İlker Baş gözaltına alındıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çok sayıda müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda 14 Aralık 2021 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame düzenlenmiş, mahkemece iddianame iade edilmişti.İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyasında, eksiklikler tamamlanarak tutuklu şüpheli İlker Baş ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 mağdur/müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tekrar hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/vebitcoin-magduruna-yagma-davasi-1052801948.html
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vebitcoin, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, dava, iddianame

Vebitcoin soruşturmasında iddianame kabul edildi

20:30 17.06.2022 (güncellendi: 20:31 17.06.2022)
© İHA / BEKİR TOSUNMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin şirketinin ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin şirketinin ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA / BEKİR TOSUN
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Kripto para borsasında faaliyet gösteren Muğla merkezli Vebitcoin şirketinin tutuklu sanığı İlker Baş ve 16 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli kiropto para borsasında faaliyet gösteren ve işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına 23 Nisan 2021 tarihinde bloke koymuştu.
MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan Vebitcoin şirketinin sahibi İlker Baş gözaltına alındıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Çok sayıda müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda 14 Aralık 2021 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame düzenlenmiş, mahkemece iddianame iade edilmişti.

İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyasında, eksiklikler tamamlanarak tutuklu şüpheli İlker Baş ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 mağdur/müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tekrar hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
VeBitcoin CEO'su İlker Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Vebitcoin mağduruna 'yağma' davası
17 Ocak, 10:39
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