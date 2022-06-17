https://tr.sputniknews.com/20220617/yengesini-silahla-yaralayan-kisi-yegeni-tarafindan-bicaklandi-1057534730.html
Yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçaklandı
Yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçaklandı
Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T02:57+0300
2022-06-17T02:57+0300
2022-06-17T02:58+0300
türkiye
yeğen
yenge
zonguldak
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Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. amcasını bıçakla yaraladı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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yeğen, yenge, zonguldak
Yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçaklandı
02:57 17.06.2022 (güncellendi: 02:58 17.06.2022) Abone ol
Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.
Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. amcasını bıçakla yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.