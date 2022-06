https://tr.sputniknews.com/20220617/yengesini-silahla-yaralayan-kisi-yegeni-tarafindan-bicaklandi-1057534730.html

Yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçaklandı

Yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçaklandı

Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T02:57+0300

2022-06-17T02:57+0300

2022-06-17T02:58+0300

türkiye

yeğen

yenge

zonguldak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057534584_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_28a44632b6d1dbd49c5dd712ebdfbe3d.jpg

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. amcasını bıçakla yaraladı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeğen, yenge, zonguldak