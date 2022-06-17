https://tr.sputniknews.com/20220617/yok-baskani-sinav-suresini-uzatarak-motivasyonunuzu-artirmayi-amacladik-1057538556.html
YÖK Başkanı Özvar: Sınav süresini uzatarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık
YÖK Başkanı Özvar: Sınav süresini uzatarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresinin 30 dakika artırılmasıyla... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T10:22+0300
2022-06-17T10:22+0300
2022-06-17T10:22+0300
türkiye
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
erol özvar
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hafta sonu düzenlenecek YKS öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özvar sınav süresinin 30 dakika artırılmasının sebebini şöyle açıkladı:Özvar, sınava girecek öğrencilere başarı da diledi ve "Biz sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gereken önlemleri aldık, performansınızı ve psikolojik motivasyonunuzu yükseltmek için adımlarımızı attık. Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, bunun için sabırsızlanıyor ve tüm üniversitelerimizle heyecanla sizleri bekliyoruz. Sizler de inşallah elinizden gelenin en iyisini yaparak sınavı sonuçlandıracaksınız. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Son olarak şunu da bilmenizi istiyorum ki sonuç ne olursa olsun sizleri çok seviyor ve size inanıyoruz. Ülkemizi daha ileri taşıyacak olan sizlersiniz ve hepinize güveniyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/yok-baskani-ozvardan-ogrenci-affi-aciklamasi-1057332729.html
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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar
YÖK Başkanı Özvar: Sınav süresini uzatarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresinin 30 dakika artırılmasıyla soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında bağlantı bulunmadığını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hafta sonu düzenlenecek YKS öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özvar sınav süresinin 30 dakika artırılmasının sebebini şöyle açıkladı:
"Hepinizin hayallerini kurduğunuz üniversitelere, fakültelere, programlara yerleşecek performansı göstermenizi umut ediyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl sınava ilişkin iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Birincisi ön lisans ve lisans programlarını tercihte Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasını kaldırdık. Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu. İkinci olarak TYT süresini 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardık. Yaptığımız bu düzenleme ile üzerinizdeki sınav yetiştirme baskısını ve stresi azaltmak istedik. Sorular üzerinde daha fazla düşünebilmeniz, düşünürken hata yapma ihtimalini en aza indirmeniz için sizlere böyle bir hak tanıdık. Sınav süresini uzatarak ve barajı kaldırarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık. Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki sınav süresi ile soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok."
Özvar, sınava girecek öğrencilere başarı da diledi ve "Biz sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gereken önlemleri aldık, performansınızı ve psikolojik motivasyonunuzu yükseltmek için adımlarımızı attık. Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, bunun için sabırsızlanıyor ve tüm üniversitelerimizle heyecanla sizleri bekliyoruz. Sizler de inşallah elinizden gelenin en iyisini yaparak sınavı sonuçlandıracaksınız. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Son olarak şunu da bilmenizi istiyorum ki sonuç ne olursa olsun sizleri çok seviyor ve size inanıyoruz. Ülkemizi daha ileri taşıyacak olan sizlersiniz ve hepinize güveniyoruz” dedi.