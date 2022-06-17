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Yük treni devrildi, Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı
Yük treni devrildi, Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı
Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T22:31+0300
2022-06-17T22:31+0300
türkiye
yozgat
kayseri
ankara
yük
yük treni
kaza
demiryolu
tcdd
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Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz" dedi.Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/tren-rayinin-yaninda-selfie-cekmek-isterken-vagon-carpti-1057483978.html
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yozgat, kayseri, ankara, yük, yük treni, kaza, demiryolu, tcdd, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

Yük treni devrildi, Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı

22:31 17.06.2022
© İHAYozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
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Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.
Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz" dedi.

Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.

Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı
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