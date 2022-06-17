https://tr.sputniknews.com/20220617/yuk-treni-devrildi-ankara-kayseri-demiryolu-ulasima-kapandi-1057573195.html

Yük treni devrildi, Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı

Yük treni devrildi, Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu ulaşıma kapandı. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:31+0300

2022-06-17T22:31+0300

2022-06-17T22:31+0300

türkiye

yozgat

kayseri

ankara

yük

yük treni

kaza

demiryolu

tcdd

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057573286_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_ac3a0ad0a18067bdea7bbb686221c518.png

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz" dedi.Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220616/tren-rayinin-yaninda-selfie-cekmek-isterken-vagon-carpti-1057483978.html

türkiye

yozgat

kayseri

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yozgat, kayseri, ankara, yük, yük treni, kaza, demiryolu, tcdd, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)