https://tr.sputniknews.com/20220617/zeynep-kamil-hastanesinden-cinsiyet-degistirme-ameliyati-sirasi-beklendigi-iddialarina-yalanlama-1057570496.html
Zeynep Kamil Hastanesi'nden, 'cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklendiği' iddialarına yalanlama
Zeynep Kamil Hastanesi'nden, 'cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklendiği' iddialarına yalanlama
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:22+0300
2022-06-17T21:22+0300
2022-06-17T21:22+0300
türkiye
cinsiyet değiştirme
hastane
kadın
erkek
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Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."
https://tr.sputniknews.com/20220616/cerrahpasadan-cinsiyet-degistirme-sirasi-iddialarina-iliskin-aciklama-verilen-sayilar-abartili-1057511652.html
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cinsiyet değiştirme, hastane, kadın, erkek
Zeynep Kamil Hastanesi'nden, 'cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklendiği' iddialarına yalanlama
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Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."