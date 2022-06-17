https://tr.sputniknews.com/20220617/zeynep-kamil-hastanesinden-cinsiyet-degistirme-ameliyati-sirasi-beklendigi-iddialarina-yalanlama-1057570496.html

Zeynep Kamil Hastanesi'nden, 'cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklendiği' iddialarına yalanlama

Zeynep Kamil Hastanesi'nden, 'cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklendiği' iddialarına yalanlama

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T21:22+0300

2022-06-17T21:22+0300

2022-06-17T21:22+0300

türkiye

cinsiyet değiştirme

hastane

kadın

erkek

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Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."

https://tr.sputniknews.com/20220616/cerrahpasadan-cinsiyet-degistirme-sirasi-iddialarina-iliskin-aciklama-verilen-sayilar-abartili-1057511652.html

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cinsiyet değiştirme, hastane, kadın, erkek