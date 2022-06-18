https://tr.sputniknews.com/20220618/3-bant-ferdi-avrupa-sampiyonasinda-semih-sayginer-bronz-madalya-kazandi-1057592855.html

3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Semih Saygıner, bronz madalya kazandı

3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Semih Saygıner, bronz madalya kazandı

Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T15:19+0300

2022-06-18T15:19+0300

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spor

semih saygıner

bilardo

türkiye

hollanda

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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20220618/halic-uluslararasi-kurek-yarislarina-ev-sahipligi-yapti-1057592257.html

hollanda

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semih saygıner, bilardo , türkiye, hollanda