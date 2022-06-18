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3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Semih Saygıner, bronz madalya kazandı
3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Semih Saygıner, bronz madalya kazandı
Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T15:19+0300
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spor
semih saygıner
bilardo
türkiye
hollanda
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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220618/halic-uluslararasi-kurek-yarislarina-ev-sahipligi-yapti-1057592257.html
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semih saygıner, bilardo , türkiye, hollanda

3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda Semih Saygıner, bronz madalya kazandı

15:19 18.06.2022
© AASemih Saygıner
Semih Saygıner - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.
Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı.
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