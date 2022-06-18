https://tr.sputniknews.com/20220618/a-milli-kadin-voleybol-takimi-sirbistana-yenildi-1057597941.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T18:15+0300
2022-06-18T18:15+0300
2022-06-18T18:15+0300
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
sırbistan
fivb voleybol milletler ligi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, sırbistan, fivb voleybol milletler ligi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a yenildi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.