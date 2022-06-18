https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T18:00+0300
2022-06-18T18:00+0300
2022-06-18T19:17+0300
dünya
joe biden
abd
bisiklet
kaza
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Cuma günü eşi Jill Biden ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden Başkan Joe Biden, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/biden-gaflarina-bir-yenisini-ekledi-esini-baskan-yardimcisi-yapti-1055323677.html
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joe biden, abd, bisiklet, kaza
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
18:00 18.06.2022 (güncellendi: 19:17 18.06.2022) Abone ol
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı.
Cuma günü eşi Jill Biden ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden Başkan Joe Biden, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.
Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı.
Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.