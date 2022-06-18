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ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T18:00+0300
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dünya
joe biden
abd
bisiklet
kaza
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Cuma günü eşi Jill Biden ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden Başkan Joe Biden, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/biden-gaflarina-bir-yenisini-ekledi-esini-baskan-yardimcisi-yapti-1055323677.html
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joe biden, abd, bisiklet, kaza

ABD Başkanı Biden bisikletten düştü

18:00 18.06.2022 (güncellendi: 19:17 18.06.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEB79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı.
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı.
Cuma günü eşi Jill Biden ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden Başkan Joe Biden, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.
Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı.
Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
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