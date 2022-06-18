https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html

ABD Başkanı Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Biden bisikletten düştü

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T18:00+0300

2022-06-18T18:00+0300

2022-06-18T19:17+0300

dünya

joe biden

abd

bisiklet

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057599362_0:92:1201:767_1920x0_80_0_0_d432722c7e2d20b0d14cee4a65fd9dc1.jpg

Cuma günü eşi Jill Biden ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden Başkan Joe Biden, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220405/biden-gaflarina-bir-yenisini-ekledi-esini-baskan-yardimcisi-yapti-1055323677.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, abd, bisiklet, kaza