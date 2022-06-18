https://tr.sputniknews.com/20220618/abdde-5-yas-alti-cocuklar-icin-koronavirus-asisina-tavsiye-karari-1057602451.html
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için koronavirüs aşısına tavsiye kararı
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için koronavirüs aşısına tavsiye kararı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, oybirliğiyle 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının yapılabileceği tavsiyesinde bulundu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T23:17+0300
2022-06-18T23:17+0300
2022-06-18T23:17+0300
koronavirüs
koronavirüs aşısı
kovid-19
pfizer
moderna
çocuk
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CDC’ye bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını değerlendirdi.Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.ABD’de Kovid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220618/dto-uyesi-ulkeler-6-konuda-anlasti-kovid-19-asilarinin-patent-hakki-gecici-sureligine-kaldirilacak-1057585639.html
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koronavirüs aşısı, kovid-19, pfizer, moderna, çocuk
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için koronavirüs aşısına tavsiye kararı
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, oybirliğiyle 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.
CDC’ye bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını değerlendirdi.
Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.
ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.
Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.
ABD’de Kovid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.