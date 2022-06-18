https://tr.sputniknews.com/20220618/abddeki-kilise-saldirisinda-olu-sayisi-3e-yukseldi--1057578098.html

ABD'deki kilise saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

ABD'deki kilise saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T00:44+0300

2022-06-18T00:44+0300

2022-06-18T00:44+0300

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silahlı saldırı

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ölü sayısı

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Vestavia Hills Polis Departmanı, yaptığı yazılı açıklamada, "16 Haziran akşamı Saint Stephen's Piskoposluk Kilisesi'nde vurulan üçüncü kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.Kilisedeki silahlı saldırıAlabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce 1, sonra 2 kişi olarak güncellemişti.Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki erkek saldırgan, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açmış, kurşunlar 3 kişiye isabet etmişti.Saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirilmişti.Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının 'herkesi koruyacak şekilde' değiştirilmesi için dua etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/abdnin-alabama-eyaletindeki-kilise-saldirisinda-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1057567232.html

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abd, saldırı, silahlı saldırı, kilise, ölü, ölü sayısı