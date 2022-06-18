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https://tr.sputniknews.com/20220618/abddeki-kilise-saldirisinda-olu-sayisi-3e-yukseldi--1057578098.html
ABD'deki kilise saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
ABD'deki kilise saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T00:44+0300
2022-06-18T00:44+0300
dünya
abd
saldırı
silahlı saldırı
kilise
ölü
ölü sayısı
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Vestavia Hills Polis Departmanı, yaptığı yazılı açıklamada, "16 Haziran akşamı Saint Stephen's Piskoposluk Kilisesi'nde vurulan üçüncü kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.Kilisedeki silahlı saldırıAlabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce 1, sonra 2 kişi olarak güncellemişti.Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki erkek saldırgan, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açmış, kurşunlar 3 kişiye isabet etmişti.Saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirilmişti.Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının 'herkesi koruyacak şekilde' değiştirilmesi için dua etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/abdnin-alabama-eyaletindeki-kilise-saldirisinda-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1057567232.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, kilise, ölü, ölü sayısı

ABD'deki kilise saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

00:44 18.06.2022
© AP Photo / Butch DillABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Butch Dill
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ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.
Vestavia Hills Polis Departmanı, yaptığı yazılı açıklamada, "16 Haziran akşamı Saint Stephen's Piskoposluk Kilisesi'nde vurulan üçüncü kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.

Kilisedeki silahlı saldırı

Alabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce 1, sonra 2 kişi olarak güncellemişti.
Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki erkek saldırgan, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açmış, kurşunlar 3 kişiye isabet etmişti.
Saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirilmişti.
Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının 'herkesi koruyacak şekilde' değiştirilmesi için dua etmişti.
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
DÜNYA
ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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