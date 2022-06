https://tr.sputniknews.com/20220618/ak-partili-goksudan-ibbye-cagri-acilen-1000-minibusu-daha-taksiye-cevirin-1057580975.html

AK Partili Göksu'dan İBB'ye çağrı: 'Acilen 1000 minibüsü daha taksiye çevirin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Saraçhane'deki İBB binası AK Parti Grup Odası'nda yaptığı açıklamada, İBB Meclisi'nde sunacakları toplu ulaşımla ilgili komisyon raporu öncesinde ulaşımda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi vermek istediklerini söyledi.'Sürecin tamamıyla İstanbul halkının aleyhine işlediğini görüyoruz' İstanbul'da 2007 yılında yaklaşık 2.5 milyon araç varken, bugün yaklaşık 4 milyon 700 bin araç olduğunu aktaran Göksu, şöyle devam etti:'İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde maalesef birinci sırada'"İstanbul toplu ulaşımda 3 yılda nereye geldi?" diyen Göksu, "2017-2018 yılında İstanbul dünyada ulaşımda, trafikte bekleme süresinde 6. sıradaydı. Yani trafik yoğunluğunda İstanbul dünyada 6. sıradaydı. Şu anda İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde maalesef 1. sıraya çıktı. 2018'de İstanbul'da ortalama hız 30.3 kilometre iken şu anda ortalama hız 24 kilometreye düştü. Yani 2018'de siz İstanbul ortalamasında 30.3 kilometre hız yaparken, şu anda 24 kilometre hız yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.'İstanbul şu anda toplu taşımada dünyada en fazla beklenen kent olmuş maalesef 68 dakika'Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olarak ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:Göksu, ulaşımla ilgili 7 öneride bulundu.Göksu, ulaşımla ilgili 7 temel önerilerini şöyle sıraladı:'Durdurulmuş projeler başlatılmalı'Raylı sistemlerin bir an önce bitirilmesi için AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Göksu, "Dördüncü önerimiz AK Parti döneminde başlatılan lastikli ulaşım ile karayolları projelerimiz. Başta Levazım Tüneli olmak üzere bütün kapatılan projelerin, durdurulan projelerin, kapatılanların açılmasını, durdurulanların da ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. İBB Başkanı diyor ki günde 70 bin araç geçecek diye ben niye tünel yapayım. 55 dakikanın üzerinde seyreden bir trafiği 5 dakikaya düşüren hat için siz tünel yapıyorsunuz. Ve yaklaşık olarak o günkü fiyatla 202 milyon para harcanmış tüneli kapatıyorsunuz. Bunun ivedilikle açılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.'İBB atıl kalan hatlardaki minibüsleri halk otobüslerine dönüştürmeli'Tevfik Göksu, İstanbul'da yaklaşık 7 binin üzerinde minibüs olduğuna da dikkati çekerek, ulaşım akslarının yenilenmesinden dolayı müşteri sorunu çekebildiklerini, verimliliklerinin düştüğünü, birçok minibüs hattında artık yolcu verimliliğinin eskisi gibi kalmadığını, yeni verimlilik alanları oluşturulması gerektiğini söyledi.Göksu, "Tarihi çağrılarımızdan bir tanesini yapıyoruz. İBB ivedilikle hemen hat optimizasyonu yaparak bu atıl kalan hatlardaki minibüsleri, belli hesaplamalar, matematiksel ve hukuksal hesaplamaları yaparak halk otobüslerine dönüştürmenizi teklif ediyoruz. Bunun için mecliste bizden hangi desteği istiyorsanız vermeye hazırız" dedi.Yedinci tekliflerinin taksi meselesiyle ilgili olduğunu dile getiren Göksu, şunları ifade etti:Göksu, taksiyle ilgili meselenin organizasyon meselesi olduğuna işaret ederek, "Siz bir tane aplikasyon, nitelik çalışması, eğitim çalışması yapmayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağzından şu ana kadar bir tane şey duydunuz mu, taksiyle ilgili hayır. Tutturdular plaka. Daha önce 1000 tane çevirdiğiniz gibi eski sisteme entegre değil, yepyeni bir tasarımla, yepyeni bir yaklaşımla, aplikasyonuyla, iç dizaynıyla, kontrolüyle bütün yatırımlarıyla beraber İstanbul halkına hazır hizmete sunulacak hale getiriniz. Eğer taksi meselesine nitelik kazandırmak, daha verimli taksi hizmeti sunmak istiyorsanız buyurun her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

