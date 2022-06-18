https://tr.sputniknews.com/20220618/ak-partili-gulacardan-duzensiz-goc-aciklamasi-aldigimiz-dualar-bizi-yarin-muhafazada-tutacak-1057587610.html

AK Partili Gülaçar'dan 'düzensiz göç' açıklaması: Aldığımız dualar bizi yarın muhafazada tutacak

AK Partili Gülaçar'dan 'düzensiz göç' açıklaması: Aldığımız dualar bizi yarın muhafazada tutacak

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, sığınmacı politikalarıyla ilgili olarak “Belki o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma, bizim çocuğumuza... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T08:19+0300

2022-06-18T08:19+0300

2022-06-18T08:21+0300

türkiye

osman nuri gülaçar

ak parti

düzensiz göç

tbmm

tbmm insan haklarını inceleme komisyonu

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TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan 'düzensiz göç' konusu ele alındı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, sorunun iktidarın yanlış Suriye politikalarından kaynaklandığını belirterek, “Ülkeye bu düzensiz göçmen olayını getirmek, işin başında en büyük suçtu. Şimdi de çözmeye çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki: ‘1 milyonuna o bölgede özel koşullar sağlayacağız, göndereceğiz.’ O da daha belli değil. Gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz?” sorusunu yöneltti.'Bizim desteğimizle ayakta kalan milyonlarca insan var'Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, bunun üzerine söz alan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, iktidarın göç politikalarını savunarak “Orada, bizim desteğimizle ayakta kalan milyonlarca insan var. Bu yarın önümüze gelecek. Belki orada kurduğumuz bir briket ev veya o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma ekmek, bizim çocuğumuza gelecek olan musibete engel olacak. Başımıza gelecek bir kazaya, belaya engel olacak. Bir dua alacağız, o dua bizi yarın muhafazada tutacak. Ama eğer biz bu konuyu siyasetimize malzeme olsun diye kullanırsak, eyvah” ifadelerini kullandı.

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osman nuri gülaçar, ak parti, düzensiz göç, tbmm, tbmm insan haklarını inceleme komisyonu