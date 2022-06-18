https://tr.sputniknews.com/20220618/almanyada-afdnin-es-genel-baskanlari-chrupalla-ve-weidel-oldu-1057593786.html

Almanya’da AfD’nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

Almanya’da AfD’nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T16:12+0300

2022-06-18T16:12+0300

2022-06-18T16:12+0300

dünya

almanya

afd

aşırı sağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057594072_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_487f55d7a1ad0f2a01b5d67c94d55c76.jpg

Saksonya’nın eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen AfD’nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda parti yönetimi seçimleri yapıldı.Burada düzenlenen seçimde Chrupalla delegelerin yüzde 53.4’ünün oyunu olarak eş genel başbakan görevine yeniden seçildi.Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Weidel de oyların yüzde 67,3’ünü alarak diğer eş genel başkan oldu.Almanya’da son dönemde bazı eyaletlerde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde AfD’nin oy kaybetmesinden dolayı Chrupalla açık bir şekilde eleştirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220113/almanyada-cdu-milletvekili-wanderwitz-afd-partisinin-yasaklanmasini-istedi-1052686174.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, afd, aşırı sağ