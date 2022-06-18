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https://tr.sputniknews.com/20220618/almanyada-afdnin-es-genel-baskanlari-chrupalla-ve-weidel-oldu-1057593786.html
Almanya’da AfD’nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu
Almanya’da AfD’nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T16:12+0300
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dünya
almanya
afd
aşırı sağ
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Saksonya’nın eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen AfD’nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda parti yönetimi seçimleri yapıldı.Burada düzenlenen seçimde Chrupalla delegelerin yüzde 53.4’ünün oyunu olarak eş genel başbakan görevine yeniden seçildi.Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Weidel de oyların yüzde 67,3’ünü alarak diğer eş genel başkan oldu.Almanya’da son dönemde bazı eyaletlerde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde AfD’nin oy kaybetmesinden dolayı Chrupalla açık bir şekilde eleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220113/almanyada-cdu-milletvekili-wanderwitz-afd-partisinin-yasaklanmasini-istedi-1052686174.html
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almanya, afd, aşırı sağ

Almanya’da AfD’nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

16:12 18.06.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLAlmanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.
Saksonya’nın eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen AfD’nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda parti yönetimi seçimleri yapıldı.
Burada düzenlenen seçimde Chrupalla delegelerin yüzde 53.4’ünün oyunu olarak eş genel başbakan görevine yeniden seçildi.
Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Weidel de oyların yüzde 67,3’ünü alarak diğer eş genel başkan oldu.
Almanya’da son dönemde bazı eyaletlerde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde AfD’nin oy kaybetmesinden dolayı Chrupalla açık bir şekilde eleştirilmişti.
Almanya için Alternatif (AfD) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
13 Ocak, 02:03
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