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https://tr.sputniknews.com/20220618/arastirma-abdde-asyali-ve-pasifik-adalilar-857-yil-ile-en-fazla-ortalama-yasam-suresine-sahip-1057579357.html
Araştırma: ABD'de Asyalı ve Pasifik Adalılar, 85.7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip
Araştırma: ABD'de Asyalı ve Pasifik Adalılar, 85.7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip
ABD'de yapılan bir araştırmada, yaklaşık 20 milyonluk nüfusa sahip Asyalı ve Pasifik Adalıların 85.7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip olduğu... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:08+0300
2022-06-18T01:08+0300
yaşam
abd
yaş ortalaması
asyalı
asyalı amerikalılar
pasifik
araştırma
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ABD'deki araştırma kapsamında 2000-2019 arasında ülkenin 3 bin 79 ilçe ve bölgesindeki ortalama yaşam süreleri incelendi.Araştırmada, ülkede ortalama yaşam süresinin ırk ve etnik kimliklere göre değiştiği belirlendi.Yaklaşık 20 yılda ABD'de ortalama yaşam süresinin ortalama 2,3 yıl artarak 76,8'den 79,1'e çıktığı görülürken, ırksal ve etnik kimliklere göre ortalama yaşam süresinin değiştiği belirtildi.Asyalı ve Pasifik Adalıların 2002'de 82,2 olan ortalama yaşam sürelerinin 2019'da 85,7 yıla çıkarak ülke genelindeki ortalama yaşam süresinin 6,6 yıl üstünde olduğu kaydedildi.Ortalama yaşam süresinde en fazla artış siyahilerdeAraştırmada siyahların ortalama yaşam süresinde belirgin bir artış tespit edildi.2000-2019 arasında, siyahilerin ortalama yaşam süresi 3,9 yıl ile diğer tüm ırk ve etnik gruplardan daha fazla artarken 2000'de 71,4 yıldan 2019'da 75,3 yıla yükseldi.Beyazların ortalama yaşam süresi ise aynı dönemde 1,7 yıl artarak 78,9 yıla çıktı.Yaklaşık nüfusu 60 milyonu bulan Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresi de bu süreçte 79,5'den 82,2'ye yükseldi.Öte yandan, en düşük ortalama yaşam süresine ise 73,1 ile yerlilerde rastlandı.Araştırmacılardan Dr. Ali Mokdad, ortalama yaşam sürelerinde kayda değer bir ivme yakalanmasına karşın farklı ırk ve etnik gruplar arasında halen büyük farklılıkların bulunduğunu kaydetti.Mokdad, araştırmanın yerli toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için daha duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gereğine işaret ettiğini ifade etti.Araştırmanın sonuçları The Lancet dergisinde yayımlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/japonyada-saglikli-yasam-suresi-rekor-kirdi-1052214307.html
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abd, yaş ortalaması, asyalı, asyalı amerikalılar, pasifik, araştırma

Araştırma: ABD'de Asyalı ve Pasifik Adalılar, 85.7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip

01:08 18.06.2022
© AAYaşlı çift , yaşlılar
Yaşlı çift , yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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ABD'de yapılan bir araştırmada, yaklaşık 20 milyonluk nüfusa sahip Asyalı ve Pasifik Adalıların 85.7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip olduğu tespit edildi.
ABD'deki araştırma kapsamında 2000-2019 arasında ülkenin 3 bin 79 ilçe ve bölgesindeki ortalama yaşam süreleri incelendi.
Araştırmada, ülkede ortalama yaşam süresinin ırk ve etnik kimliklere göre değiştiği belirlendi.
Yaklaşık 20 yılda ABD'de ortalama yaşam süresinin ortalama 2,3 yıl artarak 76,8'den 79,1'e çıktığı görülürken, ırksal ve etnik kimliklere göre ortalama yaşam süresinin değiştiği belirtildi.
Asyalı ve Pasifik Adalıların 2002'de 82,2 olan ortalama yaşam sürelerinin 2019'da 85,7 yıla çıkarak ülke genelindeki ortalama yaşam süresinin 6,6 yıl üstünde olduğu kaydedildi.

Ortalama yaşam süresinde en fazla artış siyahilerde

Araştırmada siyahların ortalama yaşam süresinde belirgin bir artış tespit edildi.
2000-2019 arasında, siyahilerin ortalama yaşam süresi 3,9 yıl ile diğer tüm ırk ve etnik gruplardan daha fazla artarken 2000'de 71,4 yıldan 2019'da 75,3 yıla yükseldi.
Beyazların ortalama yaşam süresi ise aynı dönemde 1,7 yıl artarak 78,9 yıla çıktı.
Yaklaşık nüfusu 60 milyonu bulan Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresi de bu süreçte 79,5'den 82,2'ye yükseldi.
Öte yandan, en düşük ortalama yaşam süresine ise 73,1 ile yerlilerde rastlandı.
Araştırmacılardan Dr. Ali Mokdad, ortalama yaşam sürelerinde kayda değer bir ivme yakalanmasına karşın farklı ırk ve etnik gruplar arasında halen büyük farklılıkların bulunduğunu kaydetti.
Mokdad, araştırmanın yerli toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için daha duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gereğine işaret ettiğini ifade etti.
Araştırmanın sonuçları The Lancet dergisinde yayımlandı.
Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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