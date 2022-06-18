https://tr.sputniknews.com/20220618/arastirma-gronland-kutup-ayilari-iklim-degisikligine-uyum-sagliyor-1057584647.html
Araştırma: Grönland kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor
Araştırma: Grönland kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor
Bilim insanları, bir grup Grönland kutup ayısının iklim değişikliğine uyum sağladığını ve yeni avlanma pratikleri geliştirdiğini gözlemledi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T04:42+0300
2022-06-18T04:42+0300
2022-06-18T04:45+0300
yaşam
araştırma
washington üniversitesi
grönland
kutup
ayı
kutup ayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057585045_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27b1020f22735d563ea115aa84b16b20.jpg
Earth.Org'da yer alan habere göre, Washington Üniversitesi'nden Kristin Laidre öncülüğünde yapılan araştırmada, bir grup Grönland kutup ayısının hızla ısınan Kutup bölgelerinde değişen iklim koşullarına uyum sağladığı ortaya çıktı.Küresel sıcaklık yükselmeye devam ettikçe güneydoğu Grönland kutup ayılarının hayatta kalmasını mümkün kılan buzul buzu Kuzey Kutbu'nun çoğu bölgesinde çok hızlı azalıyor. Bu nedenle ayılar eriyen buzulda kalabilmek için daha uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor.Grönland'ın güneydoğu kıyılarında yaşayan birkaç yüz kutup ayısının, büyük Grönland buz tabakasından kopan tatlı su buzuna güvenmek yerine, fokları avlamak için donmuş deniz suyundan oluşan deniz buzunu platform olarak kullandığı gözlemlendi.Araştırma, bu kutup ayısı grubunun dünyanın genetik olarak en izole edilmiş grubu olduğunu ve türün bilinen diğer 19 popülasyonundan farklı olduğunu buldu.Söz konusu grubun genetik soylarının en az birkaç yüz yıldır diğerlerinden neredeyse tamamen koptuğu kaydedildi.Bu kutup ayılarının uzun süre oruç tutma yeteneğine sahip olduğu ancak hayatta kalmak için 100 ila 180 gün sonra yemek yemeleri gerektiği aktarılan araştırmada, bu ayıların boyutlarının daha küçük olduğuna, yavaş çoğaldığına ve hayatta kalabilme konusunda kolay adaptasyon sağladığına işaret edildi.Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057585045_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81815fcfbf8c75ec45c696acec646daf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
araştırma, washington üniversitesi, grönland, kutup, ayı, kutup ayısı
Araştırma: Grönland kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor
04:42 18.06.2022 (güncellendi: 04:45 18.06.2022) Abone ol
Bilim insanları, bir grup Grönland kutup ayısının iklim değişikliğine uyum sağladığını ve yeni avlanma pratikleri geliştirdiğini gözlemledi.
Earth.Org'da yer alan habere göre, Washington Üniversitesi'nden Kristin Laidre öncülüğünde yapılan araştırmada, bir grup Grönland kutup ayısının hızla ısınan Kutup bölgelerinde değişen iklim koşullarına uyum sağladığı ortaya çıktı.
Küresel sıcaklık yükselmeye devam ettikçe güneydoğu Grönland kutup ayılarının hayatta kalmasını mümkün kılan buzul buzu Kuzey Kutbu'nun çoğu bölgesinde çok hızlı azalıyor. Bu nedenle ayılar eriyen buzulda kalabilmek için daha uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor.
Grönland'ın güneydoğu kıyılarında yaşayan birkaç yüz kutup ayısının, büyük Grönland buz tabakasından kopan tatlı su buzuna güvenmek yerine, fokları avlamak için donmuş deniz suyundan oluşan deniz buzunu platform olarak kullandığı gözlemlendi.
Araştırma, bu kutup ayısı grubunun dünyanın genetik olarak en izole edilmiş grubu olduğunu ve türün bilinen diğer 19 popülasyonundan farklı olduğunu buldu.
Söz konusu grubun genetik soylarının en az birkaç yüz yıldır diğerlerinden neredeyse tamamen koptuğu kaydedildi.
Bu kutup ayılarının uzun süre oruç tutma yeteneğine sahip olduğu ancak hayatta kalmak için 100 ila 180 gün sonra yemek yemeleri gerektiği aktarılan araştırmada, bu ayıların boyutlarının daha küçük olduğuna, yavaş çoğaldığına ve hayatta kalabilme konusunda kolay adaptasyon sağladığına işaret edildi.
Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.