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Arda Kural oyunculuğa dönüyor: 'Hayatımdan kesitler taşıyor'
Arda Kural oyunculuğa dönüyor: 'Hayatımdan kesitler taşıyor'
Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Arda Kural, "Hayatımdan kesitler taşıyor" dediği bir filmle oyunculuğa dönüyor. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T10:37+0300
2022-06-18T10:37+0300
yaşam
arda kural
oyuncu
film
açıklama
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Milliyet'in haberine göre; Ekim ayında seyirciyle buluşacak olan 'Yıldızlara Bak' adlı filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Arda Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.Filmde Arda Kural'a eşlik eden Öykü Gemici, "Arda'nın gözlerinin içindeki o ışık bile bana en iyisini yapmak için güç veriyor" açıklamasını yaptı.Öte yandan; Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.'Donarak ölecektim'İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten."
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arda kural, oyuncu, film, açıklama

Arda Kural oyunculuğa dönüyor: 'Hayatımdan kesitler taşıyor'

10:37 18.06.2022
© YouTube/Duymayan KalmasınArda Kural
Arda Kural - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© YouTube/Duymayan Kalmasın
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Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Arda Kural, "Hayatımdan kesitler taşıyor" dediği bir filmle oyunculuğa dönüyor.
Milliyet'in haberine göre; Ekim ayında seyirciyle buluşacak olan 'Yıldızlara Bak' adlı filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Arda Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.
Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.
Filmde Arda Kural'a eşlik eden Öykü Gemici, "Arda'nın gözlerinin içindeki o ışık bile bana en iyisini yapmak için güç veriyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan; Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.
Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

'Donarak ölecektim'

İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti:
"Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten."
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