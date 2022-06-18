https://tr.sputniknews.com/20220618/artvinde-catiya-cikan-dag-kecisi-goruntulendi-1057586658.html

Artvin’de çatıya çıkan dağ keçisi görüntülendi

Artvin’de çatıya çıkan dağ keçisi görüntülendi

Artvin’de bir evin çatısına çıkan dağ keçisi cep telefonu ile görüntülendi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T05:51+0300

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türkiye

artvin

dağ keçisi

dağ

çatı

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Yaban hayatı popülasyonu fazla olan Artvin’de bir dağ keçisi bir evin çatısına çıktı. Dağ keçisini bölge halkı kendi imkanlarıyla çatıdan indirmeyi başardı. Çatıdan inen dağ keçisi ormanlık alana doğru koşarak uzaklaşırken, o anları Ümit Sezgin isimli yöre sakini cep telefonuyla görüntüledi.Ürkekliğiyle bilinen ve avlanması yasak olan dağ keçisinin evin çatısına nasıl çıktığı bilinmiyor.Dağ keçisi yeni Yusufeli yerleşim yerindeÖte yandan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli yeni yerleşim alanında yaptığı geziler esnafında karşılaştığı dağ keçisini fotoğrafladı. Yeni yerleşim alanın inen dağ keçisi adete Vali Yılmaz Doruk’a poz verirken, Doruk bu görüntüleri "Yeni Yusufeli’ne taşınmaya hazırlanırken gönlümüzde sana da yer var. Hep gel olur mu?" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

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artvin, dağ keçisi, dağ, çatı