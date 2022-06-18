https://tr.sputniknews.com/20220618/barajsiz-ilk-yks-bugun-yapilacak-1057587399.html

Barajsız ilk YKS bugün yapılacak

Barajsız ilk YKS bugün yapılacak

YKS, YKS'de baraj kalktı, YKS barajları kalktı mı? YKS ne zaman?

2022-06-18T08:06+0300

2022-06-18T08:06+0300

2022-06-18T08:12+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

baraj

sınav

sınav soruları

yeni sınav sistemi

sınav yerleri

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Sınav için yaklaşık 5.5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. Üç oturumdan oluşan sınav, Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak.10.15'te başlayacak oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.Baraj puanı kalktıBu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.Nüfus müdürlükleri açık tutulacakİki yıl aradan sonra sınava ilk kez maskesiz girilecek.Sınav günleri nüfus müdürlükleri de açık tutulacak.Toplu taşıma ücretsiz olacakYKS öncesi yapılan açıklamada 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.

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