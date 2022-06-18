https://tr.sputniknews.com/20220618/belediye-ekipleri-aile-evde-yokken-bahcesindeki-kopeklerini-uyutarak-goturdu-1057587997.html
Belediye ekipleri, aile evde yokken bahçesindeki köpeklerini uyutarak götürdü
Belediye ekipleri, aile evde yokken bahçesindeki köpeklerini uyutarak götürdü
Kocaeli’nde bir sitedeki müstakil evlerinin bahçesinde yaşayan Ataman Ailesi’ne ait ‘Çakır’, ‘Üçnumara’ ve ‘Delifişek’ isimli üç köpek, aile evde yokken... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T09:01+0300
2022-06-18T09:01+0300
2022-06-18T09:01+0300
yaşam
kocaeli
köpek
haytap
hayvan hakları derneği (haytap)
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Kocaeli Gebze’deki bir sitede yer alan müstakil evinde sokaktan sahiplendiği ‘Çakır’, ‘Üçnumara’ ve ‘Delifişek’ isimli üç köpekle yaşayan Ataman Ailesi, bir gün işten eve geldiklerinde bahçedeki hayvanlarını bulamadı. Ataman Ailesi güvenlik kameralarına baktıklarında belediye görevlilerinin evin bahçesine girerek üç köpeği bayıltıp toplama aracına bindirdiklerini gördü. Site yönetiminin şikâyeti üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini bahçenin dışında yakaladı diğerini ise Ataman Ailesi’nin mülküne girerek alıkoyarak anestezi uyguladı.Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre; siteye taşındıkları 9 aydan bu yana site yöneticisi tarafından köpekleriyle ilgili rahatsız edildiklerini ifade eden Pelin Ataman Akyol, “Site yöneticisi bir süredir, ‘Bu köpekleri sitede beslemeyin’ diye mesajlar atıyordu. Bunlar aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış köpekler. Hepsi veteriner kontrolünde kimseyi ısırmayan köpeklerdi” dedi.Olayın ardından köpeklerinin nerede olduğuyla ilgili resmi kurumlara başvuran Akyol, HAYTAP’taki bir arkadaşı sayesinde köpeklerin Gebze Sokak Hayvanları Geçici Merkezi’ne giriş ve çıkış yaptığını öğrendi. Merkezdeki yetkililer köpekleri Kirazpınar besleme bölgesine bıraktıklarını söyledi. Bölgede köpeklerini bulamayan aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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kocaeli, köpek, haytap, hayvan hakları derneği (haytap)
Belediye ekipleri, aile evde yokken bahçesindeki köpeklerini uyutarak götürdü
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Kocaeli’nde bir sitedeki müstakil evlerinin bahçesinde yaşayan Ataman Ailesi’ne ait ‘Çakır’, ‘Üçnumara’ ve ‘Delifişek’ isimli üç köpek, aile evde yokken belediye ekipleri tarafından uyutularak götürüldü. Haftalardır köpeklerini arayan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kocaeli Gebze’deki bir sitede yer alan müstakil evinde sokaktan sahiplendiği ‘Çakır’, ‘Üçnumara’ ve ‘Delifişek’ isimli üç köpekle yaşayan Ataman Ailesi, bir gün işten eve geldiklerinde bahçedeki hayvanlarını bulamadı. Ataman Ailesi güvenlik kameralarına baktıklarında belediye görevlilerinin evin bahçesine girerek üç köpeği bayıltıp toplama aracına bindirdiklerini gördü. Site yönetiminin şikâyeti üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini bahçenin dışında yakaladı diğerini ise Ataman Ailesi’nin mülküne girerek alıkoyarak anestezi uyguladı.
Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine
göre; siteye taşındıkları 9 aydan bu yana site yöneticisi tarafından köpekleriyle ilgili rahatsız edildiklerini ifade eden Pelin Ataman Akyol, “Site yöneticisi bir süredir, ‘Bu köpekleri sitede beslemeyin’ diye mesajlar atıyordu. Bunlar aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış köpekler. Hepsi veteriner kontrolünde kimseyi ısırmayan köpeklerdi”
dedi.
Olayın ardından köpeklerinin nerede olduğuyla ilgili resmi kurumlara başvuran
Akyol, HAYTAP’taki bir arkadaşı sayesinde
köpeklerin Gebze Sokak Hayvanları Geçici Merkezi’ne giriş ve çıkış yaptığını öğrendi. Merkezdeki yetkililer köpekleri Kirazpınar besleme bölgesine bıraktıklarını söyledi. Bölgede köpeklerini bulamayan aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.