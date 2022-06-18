https://tr.sputniknews.com/20220618/biden-suudi-arabistanda-muhammed-bin-selman-ile-gorusmeyecegim-1057581378.html

Biden: Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim

Biden: Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T02:33+0300

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dünya

abd

suudi arabistan

muhammed bin selman

delaware

cemal kaşıkçı

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Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" cevabını verdi.Şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil'Biden, Ukrayna'da kaçırıldığı iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya da, "Bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil" cevabını verdi.Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu.

suudi arabistan

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abd, suudi arabistan, muhammed bin selman, delaware, cemal kaşıkçı