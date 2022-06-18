CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal

Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayının sonundan itibaren yeniden başlamasına ilişkin beklentilerle ilgili olarak ‘kiminle ve ne hakkında konuşulacağını’ merak ettiğini belirtti.

Medvedev, "Ukraynalı baş müzakereci, Rusya ile müzakerelere ağustos sonundan itibaren yeniden başlamanın mümkün olduğunu düşünüyor. Diyelim ki öyle, asıl soru ne hakkında ve kiminle konuşulacağıdır” ifadelerini kullandı.