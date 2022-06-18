CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kremençug ve Lisiçansk yerleşimlerindeki Ukrayna ordusuna ait petrol rafinerileri ile yakıt depolarının imha edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel'in Rus ihracatçıların gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübre sevk etmesini engellediğinin altını çizerek Avrupa Birliği (AB) yetkililerini gıda tedarikinde zorluk çıkardıklarını itiraf etmeye çağırdı.
Ukraynalı güçlerin Lisiçansk'tan ateş açarak Mariupol'deki Azot kimya fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesini engellediğini belirten Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, tahliyenin yapılabilmesi için Lisiçansk civarındaki Ukrayna mevzilerinin imha edilmesi gerektiğini söyledi.
Novorossiysk Deniz Üssü Komutanı Tümamiral Viktor Koçemazov, Rus askerlerin Mariupol'ün Pesçanka semtindeki plajda bulunan mayınları temizlediğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: