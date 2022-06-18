Türkiye
CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220618/canli--ingiltere-basbakani-johnson-endisemiz-dunya-capinda-ukrayna-yorgunlugunun-baslamasi-1057595653.html
CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal
CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayının sonundan itibaren yeniden başlamasına ilişkin beklentilerle... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T17:05+0300
2022-06-18T18:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
kremlin
vladimir putin
vladimir zelenskiy
donbass
avrupa birliği
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ea2948b85646e2d9031bab7bc5a5f5db.jpg
rusya
ukrayna
donbass
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_33c2f2f4bbdfdd354b7c345edec535b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, kremlin, vladimir putin, vladimir zelenskiy, donbass, avrupa birliği, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye

CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal

17:05 18.06.2022 (güncellendi: 18:08 18.06.2022)
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayının sonundan itibaren yeniden başlamasına ilişkin beklentilerle ilgili olarak ‘kiminle ve ne hakkında konuşulacağını’ merak ettiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kremençug ve Lisiçansk yerleşimlerindeki Ukrayna ordusuna ait petrol rafinerileri ile yakıt depolarının imha edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel'in Rus ihracatçıların gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübre sevk etmesini engellediğinin altını çizerek Avrupa Birliği (AB) yetkililerini gıda tedarikinde zorluk çıkardıklarını itiraf etmeye çağırdı.
Ukraynalı güçlerin Lisiçansk'tan ateş açarak Mariupol'deki Azot kimya fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesini engellediğini belirten Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, tahliyenin yapılabilmesi için Lisiçansk civarındaki Ukrayna mevzilerinin imha edilmesi gerektiğini söyledi.
Novorossiysk Deniz Üssü Komutanı Tümamiral Viktor Koçemazov, Rus askerlerin Mariupol'ün Pesçanka semtindeki plajda bulunan mayınları temizlediğini söyledi.
Rusya - Ukrayna - Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Zaharova: AB, Rusya'nın tahıl ve gübre ithal etmesinde zorluk çıkardığını itiraf etmeli
10:25
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
18:06 18.06.2022
Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayının sonundan itibaren yeniden başlamasına ilişkin beklentilerle ilgili olarak ‘kiminle ve ne hakkında konuşulacağını’ merak ettiğini belirtti.
Medvedev, "Ukraynalı baş müzakereci, Rusya ile müzakerelere ağustos sonundan itibaren yeniden başlamanın mümkün olduğunu düşünüyor. Diyelim ki öyle, asıl soru ne hakkında ve kiminle konuşulacağıdır” ifadelerini kullandı.
18:05 18.06.2022
17:53 18.06.2022
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
DÜNYA
Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti
17:53
17:39 18.06.2022
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın deniz yoluyla tahıl ticaretinin kısa süre içinde yeniden başlayacağını umuyoruz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın, mayınlar nedeniyle bloke olan Karadeniz limanından tahıl sevkiyatlarına yeniden başlamasına yönelik çözüm bulma konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını belirtti.
Borrell, kişisel blog sayfasında kaleme aldığı yazıda, tahılın Ukrayna'dan kamyonlar ve demiryolu gibi alternatif yöntemlerle çıkarılması yönünde çaba sarf ettiklerini, ancak her iki yöntemin de kısa vadede yeterli olmayacağını kaydetti.
Borrell, "Dolayısıyla Ukrayna'dan deniz yoluyla ihracatın yeniden başlamasına imkan tanınması zaruridir. Bu konuda BM ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve AB ve üye ülkeler, bunu mümkün kılmak için gerekli adımları atmaya hazır. Umarız önümüzdeki günlerde bir çözüm bulunur" ifadelerini kullandı.
Aksi bir durumun küresel gıda krizine tetikleyeceğini belirten Borrell, kıtlık riskinin özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelen gıda kaynaklarına en bağımlı bölge olan Kuzey Afrika için tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
17:27 18.06.2022
Ukrayna'nın Nikolaev bölgesinde Rusça eğitim yasaklandı
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Nikolaev bölgesinde yerel makamlar, okullarda 1 Eylül'den itibaren Rus dilinin kullanımını yasaklamaya karar verdi.
17:15 18.06.2022
Reuters: Rusya, Hindistan'da petrol tedarikini 31 kat artırdı
Rusya, Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarının ardından petrol ve doğalgaz ticaretinde Asya'ya yöneldi. Reuters ajansının haberine göre Rusya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hindistan'a kömür tedarikini 6, petrol tedarikini ise 31 kat artırdı.
Hindistan, söz konusu dönemde Rusya'dan 331.17 milyon dolar değerinde kömür, 2.22 milyar dolar değerinde de petrol alımı yaptı.
Ayrıca ajansa konuşan kaynaklar, Rusya'nın Hindistan ile ticarette yüzde 30 indirim teklif ettiğini belirtti.
17:04 18.06.2022
İngiltere Başbakanı Johnson: Endişemiz, dünya çapında 'Ukrayna yorgunluğunun' başlaması
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 17 Haziran'da Kiev'e yaptığı plan dışı ziyaretin, diğer ülkelerin Ukrayna sorunundan bıkmaya başladığı bir dönemde Londra'nın Kiev'e olan desteğini göstermek olduğunu söyledi.
Sky News'e konuşan Johnson, "Özellikle bu kritik zamanda Ukrayna'yı ziyaret etmek oldukça önemli. Endişemiz, dünya çapında bir miktar Ukrayna yorgunluğunun oluşmaya başlaması" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала